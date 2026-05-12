Geçmişte ekmek, makarna ve unlu mamul gibi temel ihtiyaçlarını İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden kısıtlı imkânlarla getirtmek zorunda kalan Malatyalılar, artık bu ürünlere saniyeler içinde ulaşabiliyor. Glutensiz Kafe; simitten poğaçaya, makarnadan tatlı çeşitlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle bölgedeki büyük bir boşluğu dolduruyor.

Kızı 1999 yılından bu yana Çölyak hastası olan Bayram Kaya, tesisin kendileri için "bulunmaz bir nimet" olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Eskiden bir ürünü bulsak diğerini bulamıyorduk. Şimdi ise her şeye rahatlıkla erişebiliyoruz. Hem çeşit çok hem de ortam oldukça hijyenik. Allah vesile olanlardan razı olsun."

Ailesinde üç Çölyak hastası bulunan Orhan Kocaaslan ise glutensiz ürünlerin normalde yüksek maliyetli olduğunu ancak belediyenin sunduğu fiyatların oldukça ekonomik olduğunu belirterek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e teşekkürlerini iletti.

NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Glutensiz Kafe’yi ziyaret eden vatandaşların ortak görüşleri dört ana başlıkta toplanıyor:

Geniş Ürün Çeşitliliği: Kahvaltıdan atıştırmalık ürünlere kadar her şey mevcut.

Uygun Fiyat Politikası: Piyasa koşullarına göre maliyetler minimumda tutuluyor.

Hijyen ve Güven: Üretim ve servis aşamalarında çapraz bulaşma riskine karşı titizlikle çalışılıyor.

Güler Yüzlü Hizmet: Çalışanların hassasiyeti ve profesyonel yaklaşımı memnuniyeti artırıyor.