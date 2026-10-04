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Kaynak: İHA

UNESCO temsilcileri, akademisyenler, paydaş kamu kurumlarının temsilcileri ve doğa sporları topluluklarının katıldığı etkinlik, Konya- Karapınar bölgesinin doğal güzelliklerinin yanı sıra jeoturizm potansiyelinin de ortaya çıkarılması amacıyla birbirinden heyecanlı ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

MEKE MAARI'DA JEOPARK AÇILIŞ YÜRÜYÜŞÜ

Gün boyu devam eden Jeokamp, sabah saatlerinde atlı birlik eşliğinde gerçekleştirilen Meke Maarı Jeopark açılış yürüyüşüyle başladı. Katılımcılar, Meke Maarı'nın eşsiz jeolojik oluşumunu yakından tanıma fırsatı bulurken bölgenin doğal ve kültürel değerlerine ilişkin de bilgi aldı.

Program kapsamında daha sonra Meke Maarı çevresinde Off-Road gösterisi gerçekleştirildi. Acıgöl-Meke Maarı güzergahında at safari ve koşu etkinlikleri düzenlenirken, çölleşmeyle mücadele sahası olan Kumullar Bölgesi'nde fotoğraf çekimi ve doğa yürüyüşü yapıldı. Aynı bölgede gerçekleştirilen ATV gösterileri de katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı.

Jeokamp programında Acıgöl de çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Acıgöl'de su gösterileri gerçekleştirilirken, arama-kurtarma tatbikatıyla ekiplerin zorlu doğa koşullarındaki müdahale kabiliyetleri uygulamalı olarak gösterildi.

Etkinliğin açılış bölümünde konuşan Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, "Jeopark sürecimize en başından itibaren desteklerini hiç esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, "Bu hızlı zaman almada gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum. Çok kısa sürede inanılmaz hızlı mesafeler kat edildi. Şehrimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Buradaki eko sistemin korunması için biz de imkanlar ölçüsünde sonuna kadar destekleme gayretindeyiz"

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu da "Bütün kurumlarımızın ortak çalışmaları netice verdi. Sadece Acıgöl'de değil, örnek tepedeki çölleşmeyle mücadele sahası, Meke Gölü'nde yıllık 1,5 milyon metreküp arıtılmış suyu verip oradaki tabii döngüyü tekrar sağlayacağız Allah'ın izniyle. Buradaki eko sistemin korunması için biz de imkanlar ölçüsünde sonuna kadar destekleme gayretindeyiz. Antalya'da yapılacak ve dünyanın en büyük organizasyonlarından olan COP31'de ilçe örneğinde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı yapılan çalışmalarla kriz görünen şeylerin nasıl faydaya dönüştüğünü anlatacağız. Karapınar için şehrimiz için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Afet Proje Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi. Karapınar'ın doğal güzellikleri gece de tanıtıldı

Etkinliğin akşam bölümünde ise Karapınar Jeoparkı'nın doğal atmosferi farklı etkinliklerle deneyimlendi. Balon ve ateş gösterilerinin gerçekleştirildiği programda astronomi gözlem grupları da astronomi gözlemi yapma imkânı buldu.

Gece trekking etkinliğinin yanı sıra çeşitli oyunlar ve yarışmaların da düzenlendiği Jeokamp, katılımcılara Karapınar'ın doğal güzelliklerini günün farklı saatlerinde keşfetme fırsatı sundu.

Karapınar Jeoparkı'nın jeoturizm potansiyeli öne çıkarılıyor

"Yerin Hafızasından Geleceğe: Jeoparklar, Bilim, Doğa ve Yerel Kalkınma" temasıyla düzenlenen Jeokamp etkinliğiyle başta Meke Maarı, Acıgöl ve Kumullar Bölgesi olmak üzere Konya Karapınar Jeoparkı'nın sahip olduğu jeolojik ve doğal mirasın tanıtılması hedefleniyor.