Çin’in kuzeybatısında, "Gidip de dönülemeyen yer" olarak bilinen ve dünyanın en kurak noktalarından biri sayılan Taklamakan Çölü, tarihin en büyük çevre projelerinden birine ev sahipliği yaptı. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmada 1978 yılında başlatılan "Üç Kuzey Koruma Orman Kuşağı" (Büyük Yeşil Duvar) programı, 46 yıllık kesintisiz çalışmanın ardından zaferle taçlandı. 2024 sonu itibarıyla çölün etrafını saran 3 bin 46 kilometrelik devasa yeşil hat tamamlanarak Taklamakan tamamen kuşatıldı.

ÇÖLDEKİ MUCİZE: ATMOSFERİ TEMİZLEYEN YENİ BİR "AKCİĞER"

Bilimsel veriler, projenin sadece görsel bir değişim değil, yapısal bir iklim dönüşümü yarattığını ortaya koyuyor. Yapılan ölçümler, Taklamakan çevresindeki bitki örtüsünün artık saldığından daha fazla karbondioksit emerek net bir "karbon yutağı" haline geldiğini kanıtladı. California Üniversitesi ve Caltech tarafından yürütülen ortak araştırmaya göre, özellikle yağışlı dönemlerde artan fotosentez hızı, atmosferdeki karbondioksit seviyesini milyonda 3 parça (3 ppm) oranında düşürmeyi başardı.

RAKAMLARLA BÜYÜK DÖNÜŞÜM: YAĞIŞLAR İKİ KATINA ÇIKTI

Projenin başlangıcından bu yana bölgeye dikilen 60 milyardan fazla ağaç ve çalı, bölgenin istatistiklerini de kökten değiştirdi:

Yağış Miktarı: Yıllık ortalama 53 milimetre olan yağış miktarı, ağaçlandırma sonrası 110 milimetreye çıktı.

Fırtına Sayısı: Yılda ortalama 150 gün yaşanan kum fırtınaları, dramatik bir düşüşle 50 güne geriledi.

Hava Kalitesi: Toz emisyonları 2000'li yılların başından bu yana üçte bir oranında azalarak bölge halkı için daha solunabilir bir hava sağladı.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLDÜ, ORMAN VARLIĞI KATLANDI

1949 yılında yüzde 10 seviyelerinde olan Çin’in genel orman varlığı, Taklamakan gibi projelerin etkisiyle günümüzde yüzde 25’in üzerine çıktı. Yerel çiftçiler için bu dönüşüm; ürünlerin kum fırtınaları altında kalmaması ve tarımsal verimliliğin artması anlamına geliyor. Uzmanlar, Taklamakan’da elde edilen bu yerel başarının, küresel iklim kriziyle mücadelede dünyaya umut veren somut bir model sunduğunu vurguluyor.