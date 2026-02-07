Premier Lig’in 25. haftasında Chelsea, deplasmanda Wolverhampton’ı 3-1 mağlup etti. Mavilerde yıldızlaşan isim, ilk yarıda 38 dakika içinde hat-trick yapan Cole Palmer oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Chelsea, 13. dakikada Palmer’ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 35. dakikada bir kez daha penaltı kazanan Londra ekibinde topun başına geçen Palmer, farkı ikiye çıkardı. Bu golden yalnızca 3 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan yıldız futbolcu, hat-trick yaparak skoru 3-0’a getirdi. İlk yarı Chelsea’nin 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi Wolverhampton, 54. dakikada Arokodare’nin golüyle farkı ikiye indirse de mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve Chelsea sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Liam Rosenior yönetimindeki Chelsea puanını 43’e yükseltirken, Wolverhampton 8 puanla 20. sırada kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Chelsea sahasında Leeds United’ı ağırlayacak, Wolverhampton ise evinde Arsenal ile karşılaşacak.

COLE PALMER’DAN TARİHİ PERFORMANS

Cole Palmer, Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 100. maçında 38 dakika içinde hat-trick yaparak gecenin yıldızı oldu.

ROSENIOR İLE 4’TE 4

Chelsea, teknik direktör Liam Rosenior yönetiminde Premier Lig’de çıktığı 4 maçın tamamını kazanmayı başardı.