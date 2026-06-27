Çölde diploması: 25 ülkenin temsilcisi Tuz Gölü’nde buluştu

Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, “20’den fazla ülkenin büyükelçi ateşe ve diplomatik temsilcisinin katılımı ile güzel bir kültür diplomasisi yaptık. Bu gelen ülkelerin kültürel değerleri gastronomisi ve bizim Aksaray ile Eskil’e özgü marka ve değerlerimizin tanıtıldığı çok önemli bir faaliyet gerçekleştiriyoruz.