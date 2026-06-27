Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Çölde diploması: 25 ülkenin temsilcisi Tuz Gölü’nde buluştu

Çölde diploması: 25 ülkenin temsilcisi Tuz Gölü’nde buluştu

Eskil’de Tuz Gölü Uluslararası Kültür ve Turizm Festivali başladı. 25 ülkeden temsilciler oba çadırlarında kültürlerini tanıttı. Festival renkli görüntülere sahne oluyor.

Kaynak: DHA
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Çölde diploması: 25 ülkenin temsilcisi Tuz Gölü’nde buluştu - Resim: 1

Aksaraş’ın Eskil ilçesinde düzenlenen Eskil Tuz Gölü Uluslararası Kültür ve Turizm Festivali renkli görüntülerle başladı. 25 farklı ülkeden gelen temsilciler, Tuz Gölü kıyısında ülkelerini tanıttı.

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Çölde diploması: 25 ülkenin temsilcisi Tuz Gölü’nde buluştu - Resim: 2

Eskil Tuz Gölü Uluslararası Kültür ve Turizm Festivali kapsamında 25 farklı ülkeden gelen temsilciler, Tuz Gölü kıyısında kurulan oba çadırlarında ülkelerine özgü kültürlerini, geleneksel ürünlerini ve gastronomik değerlerini ziyaretçilerle buluşurken, Tuz Gölü’nde gün batımı ile gün doğumu izlediler.

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Çölde diploması: 25 ülkenin temsilcisi Tuz Gölü’nde buluştu - Resim: 3

Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, “20’den fazla ülkenin büyükelçi ateşe ve diplomatik temsilcisinin katılımı ile güzel bir kültür diplomasisi yaptık. Bu gelen ülkelerin kültürel değerleri gastronomisi ve bizim Aksaray ile Eskil’e özgü marka ve değerlerimizin tanıtıldığı çok önemli bir faaliyet gerçekleştiriyoruz.

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Çölde diploması: 25 ülkenin temsilcisi Tuz Gölü’nde buluştu - Resim: 4

Ciddi bir ilgi var. Tuz Gölü doğal güzelliği ve sağlık turizmi ile ön plana çıkıyor. Buradaki oba çadırlarını içinde tuz odaları var. Sabah gün doğumu ile akşam gün batımı manzarası gerçekten muazzam. Birçok güzellikleri görmek için keşfetmek için Eskil’e Tuz gölüne bekliyoruz” dedi.

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Çölde diploması: 25 ülkenin temsilcisi Tuz Gölü’nde buluştu - Resim: 5

Festivale katılan Letonya Ankara Büyükelçisi Bahtijors Hasans ise “Bizim Türkiye ile ilişkilerimiz yeni değil, bu yıl 100’üncü yılımızı kutladık. 100 yıldır ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Burada kendi kültürümüzü göstermeye geldik. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz.

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Çölde diploması: 25 ülkenin temsilcisi Tuz Gölü’nde buluştu - Resim: 6

Buraya ebru sanatı ile katılıyoruz. Letonya’ya gelen Türklerin öğrencilere aktardığı ebru sanatını, daha sonra Letonyalı sanatçılar kendi dillerinde yorumladılar.

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Çölde diploması: 25 ülkenin temsilcisi Tuz Gölü’nde buluştu - Resim: 7

Türkiye’de doğmuş bu sanatın sayesinde kültürel bir köprü kuruldu. Bunun yanında geleneksel kıyafetlerimizle buradayız. Anadolu’da böyle bir festivale katıldığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.

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Çölde diploması: 25 ülkenin temsilcisi Tuz Gölü’nde buluştu - Resim: 8
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Çölde diploması: 25 ülkenin temsilcisi Tuz Gölü’nde buluştu - Resim: 9
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