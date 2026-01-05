Mısırlı araştırmacı Maher Farghali, eski bir Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) yöneticisine dayandırdığı açıklamasında, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara (Colani)’nin, Şam’daki Başkanlık Sarayı’nda meydana gelen bir çatışmada ağır yaralandığını öne sürdü.

ÇATIŞMA SIRASINDA ŞARA AĞIR YARALANDI İDDİASI

Farghali’nin aktardığına göre olay, 30 Aralık’ta, Şara’ya bağlı eski muhafızlar ile yeni oluşturulan koruma ekibi arasında çıkan silahlı çatışma sırasında yaşandı. Çatışmanın doğrudan Şara’yı hedef alan bir suikast girişimine dönüştüğü, Şara’nın bu sırada ağır şekilde yaralandığı iddia edildi.

Söz konusu iddia, yeni yönetim içindeki güç mücadelesinin artık silahlı hesaplaşma boyutuna ulaştığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

MEZZE’DEN TÜRKİYE’YE GİZLİ SEVK İDDİASI

İddianın en dikkat çekici kısmı ise Şara’nın yaralanmasının ardından Şam’daki Mezze Askerî Havalimanı’ndan Türkiye’ye getirildiği yönündeki bilgi oldu. Farghali’ye göre, Şara’nın Türkiye’de bir özel hastanede tedavi altına alındığı, durumunun ise bir süre kritik seyrettiği ileri sürüldü.

Bu gelişmenin, kamuoyuna yansıtılmadan ve son derece gizli biçimde gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

SURİYE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YALANLAMA GELDİ

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin elBaba, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik suikast iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

El-Baba, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Şara ve bazı üst düzey yetkililere yönelik "bir güvenlik olayının yaşandığını" öne süren iddiaların, resmi kurumlara aitmiş gibi gösterilen sahte açıklamalarla dolaşıma sokulduğunu belirterek, bunların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

İddiaların "tümüyle ve kesin olarak yalan olduğunu" ifade eden El-Baba, vatandaşlara ve tüm medya kuruluşlarına, doğruluk ve sorumluluk ilkelerine riayet etmelerini, haberleri yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan almaları çağrısında bulundu.