Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren ve çelik ile sac üretimi yapan Çolakoğlu Metalurji Fabrikası’nda meydana gelen iş kazası can aldı.

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan fabrikada yaşanan olayda üç işçi yaşamını yitirirken, bir işçi de ağır yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Dilovası Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kazaya ilişkin incelemelerde fabrika yönetimi ve teknik sorumlular mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında fabrika müdürü, bir mühendis ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Gebze Adliyesi’ne sevk edilen mühendis ve iş güvenliği uzmanı serbest bırakıldı.

MÜDÜRÜN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Fabrika müdürünün savcılıktaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.