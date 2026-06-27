Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde çöl varanını gören vatandaşlar, durumu Silopi Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından yakalanan hayvan, Silopi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sağlık İşleri Müdürü Emin Güler tarafından sağlık kontrolü ve gerekli tedavisi yapılan çöl varanı, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Çöl Varanı Şırnak’ta ikinci kez kendini gösterdi: Ekipler harekete geçti
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Şırnak’ın Silopi ilçesinde, doğada nadir rastlanan türlerden biri olan "çöl varanı" ikinci kez ortaya çıktı.
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