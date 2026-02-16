Çöl tozu Marmara'yı esir aldı: Uzmandan hayat kurtaran 5 öneri

Akduman, çöl tozlarının yalnızca kum taneciklerinden oluşmadığını söyleyerek "Yapılan araştırmalar, bu partiküllerin akciğer dokusunda hücrelere zarar veren ve iltihaplanmayı artıran bir etki oluşturduğunu gösteriyor" dedi.

Libya üzerinden havalanarak atmosferin üst katmanlarında taşınan çöl tozlarının, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili olabileceği öngörülüyor. Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman, bu süreçte özellikle solunum yolu hastalarının daha dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı.