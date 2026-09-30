Kaynak: DHA

Doğubayazıt ilçesine bağlı Buyuretti köyünde bir ev saat 10.30 sıralarında çöktü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede köye ulaşan ekipler, enkaz altında bir kişinin kaldığını tespit etti. Ekiplerin çalışmasıyla bu kişi kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaş, Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KURTARMA ANLARI KAMERADA

Bu arada, yaralının kurtarılma anı itfaiye ekibinin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ekiplerin zamanla yarışı yer aldı.

Ekipler, evin çökmesinin sebebini belirlemek için inceleme başlattı.