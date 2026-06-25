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Kaynak: İHA

Afyonkarahisar kent merkezindeki Hıdırlık Tepesi mevkisinde sıra dışı bir kurtarma operasyonu gerçekleşti. Bölgede otlayan bir inek, çatı yapısının bir kısmı bitişikteki tepeyle aynı seviyede olan bir evin üzerine çıktı.

Hayvanın ağırlığını taşıyamayan çatının bir bölümü çöktü. İneğin çöken çatı katında mahsur kaldığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, hem mahsur kalan ineğin zarar görmemesi hem de çatıdaki çökmenin büyümesini engellemek adına son derece dikkatli bir çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren koordineli kurtarma operasyonunun ardından inek, halatlar yardımıyla güvenli bir şekilde aşağıya indirildi.

Herhangi bir yaralanma yaşamayan hayvan sahibine teslim edilirken, olay neticesinde evin çatısında maddi hasar meydana geldi.