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Malezya’nın Johor Bahru kentinde seyir halinde bulunan Chery Omoda 5 model bir SUV’un arka aksı, üzerindeki iki tekerlekle birlikte araçtan tamamen koptu. Aeon Tebrau yakınlarında meydana gelen olayda, gövdeden ayrılan aks ünitesi yolun ortasında kaldı.

Olay anına ait görüntülerde aracın sağ arka kapısında ezikler oluştuğu ve hemen arkasında bir motosiklet bulunduğu dikkat çekti. Araçtaki iki kişinin yara almadan kurtulduğu bildirilirken, Johor polis teşkilatından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SÜRÜCÜLERDEN KALİTE TEPKİSİ

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, otomobil tutkunları ve kullanıcılar arasında geniş kapsamlı bir güvenlik tartışması başlattı. Araç sahibinin bir yakını tarafından yapılan paylaşımda, otomobilin dış tasarımının şık olmasına karşın üretim kalitesi açısından ciddi sorunlar barındırdığı öne sürüldü. Bazı kullanıcılar yaşanan durumu esprili ifadelerle eleştirirken, mekanik uzmanları ise sorunun kaynak veya bağlantı noktalarındaki üretim hatalarından kaynaklanabileceğini belirtti.

BENZER SORUNLAR DİĞER ÜRETİCİLERDE DE GÖRÜLDÜ

Chery markası, geçtiğimiz Nisan ayında da Omoda 5 modelinde yaşanan benzer bir aks kopması vakasının ardından dünya genelinde yaklaşık 600 aracı kapsayan bir geri çağırma süreci başlatmıştı. Yapılan teknik incelemelerde, fabrikadaki otomatik kaynak makinesinin kalibrasyon hatası nedeniyle aks dayanıklılığının yetersiz kaldığı tespit edilmişti.

Öte yandan, sektör temsilcileri aks ve tekerlek kopması gibi yapısal arızaların sadece tek bir markaya özgü olmadığını ifade ediyor. Geçmiş dönemlerde Toyota bijon gevşemesi riskiyle, Volkswagen direksiyon dişli cıvatası kırılma tehlikesiyle, Tesla ise süspansiyon kolu arızaları nedeniyle yüz binlerce aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.