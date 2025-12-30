31 Aralık Çarşamba günü için de şimdiden bazı kentlerden tatil haberleri geldi.

BOLU

Bolu'da beklenen kar yağışı nedeniyle yarın kent genelinde okullar tatil edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel de aynı gün idari izinli sayılacak.

Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecek.

GAZİANTEP

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

Kamu kurumlarında çalışan özel gereksinimli ve hamile personelimiz de aynı süre içerisinde bir gün idari izinli sayılacak.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma riskinin beklendiği belirtildi.

Alınan tedbirler kapsamında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

BATMAN

Batman'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışı beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörüldüğü ve buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artacağı belirtildi.

Bu nedenle ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

SİVAS

Sivas'ta Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sabah saatlerinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

AKSARAY

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MALATYA

Malatya Valiliği, il genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı, tipi, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü okulların tatil edildiğini ve motosiklet ile motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

KARABÜK

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez kampüs ile ilçelerdeki tüm birimlerde eğitim ve öğretime ara verildiğini, yapılması planlanan final sınavlarının da ertelendiğini belirtti.

Kırışık, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihlerde yapılacağını kaydetti.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak üniversitede dün ve bugün de eğitime ara verilmişti.