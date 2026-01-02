2010 yılında yayımlanan ve geniş bir okuyucu kitlesi edinen İstanbul Hatırası, polisiye kurgusu ve İstanbul’un tarihi dokusuna dayanan hikâyesiyle dikkat çekmişti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, romanın dizi uyarlaması ANS Prodüksiyon ve Evrensel Productions ortaklığında, Netflix için ekranlara gelecek.

ABDULLAH OĞUZ YÖNETECEK

Dizinin yönetmenliğini, en son Mezarlık dizisinin üçüncü sezonunu tamamlayan deneyimli yönetmen Abdullah Oğuz üstlenecek. Oğuz’un projeye katılması, dizinin atmosferi ve anlatım tarzına dair beklentileri artırdı.

BAŞKOMİSER NEVZAT ROLÜ İÇİN BAKIN KİM DÜŞÜNÜLMÜŞ

Dizinin merkezindeki Başkomiser Nevzat karakteri için Nejat İşler’e resmi teklif yapıldığı öğrenildi. Başarılı oyuncunun projeye olumlu baktığı konuşulurken, anlaşma sağlanırsa İşler, Ahmet Ümit’in okurları tarafından yakından tanınan bu unutulmaz karakteri canlandıracak.

MART AYINDA ÇEKİMLER BAŞLAYACAK

İstanbul Hatırası dizisinin çekimlerinin mart ayında başlaması hedefleniyor. Çekimler ağırlıklı olarak İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilecek. Sekiz bölümden oluşacak ilk sezon, tarihi yarımadada işlenen sıra dışı bir cinayetle başlayacak ve izleyiciyi İstanbul’un karanlık geçmişine götüren sürükleyici bir polisiye hikâyeye davet edecek.