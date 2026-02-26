Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Çok Güzel Hareketler’in yıldızı Zeynep Koçak’ı gören tanıyamıyor: Değişimi sosyal medyayı salladı

Çok Güzel Hareketler’in yıldızı Zeynep Koçak’ı gören tanıyamıyor: Değişimi sosyal medyayı salladı

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla geniş kitleler tarafından tanınan Zeynep Koçak, yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündeme geldi.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
Çok Güzel Hareketler’in yıldızı Zeynep Koçak’ı gören tanıyamıyor: Değişimi sosyal medyayı salladı - Resim: 1

Bir dönem rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile yaşadığı ilişkiyle magazin sayfalarında sıkça yer alan Koçak, bu kez son görüntüsüyle sosyal medyada adından söz ettirdi. Özellikle yüz hatlarındaki farklılık dikkat çekerken, takipçileri “bambaşka biri olmuş” ve “inanılmaz bir değişim” yorumları yaptı.

1 11
Çok Güzel Hareketler’in yıldızı Zeynep Koçak’ı gören tanıyamıyor: Değişimi sosyal medyayı salladı - Resim: 2

Programın yayınlandığı dönemde hem yazarlık hem oyunculuk yapan Koçak, aradan geçen yıllarda tarzını ve görünümünü büyük ölçüde değiştirdi. Uzun süreli ilişkisini noktaladıktan sonra geçirdiği dönüşüm, sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konular arasına girdi.

2 11
Çok Güzel Hareketler’in yıldızı Zeynep Koçak’ı gören tanıyamıyor: Değişimi sosyal medyayı salladı - Resim: 3

Değişimi hakkında daha önce açıklama yapan Koçak, “Eskiden 37 kiloydum, şimdi zaman zaman 65 kiloya çıkıyorum. Kilo farkı ve küçük dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim” sözleriyle süreci doğal bir şekilde ifade etmişti.

3 11
Çok Güzel Hareketler’in yıldızı Zeynep Koçak’ı gören tanıyamıyor: Değişimi sosyal medyayı salladı - Resim: 4

20’li yaşlarından paylaştığı kareler ile bugünkü hali kıyaslanınca, takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

4 11
Çok Güzel Hareketler’in yıldızı Zeynep Koçak’ı gören tanıyamıyor: Değişimi sosyal medyayı salladı - Resim: 5

Öte yandan ortaya çıkan bir detay da gündeme damga vurdu. İddiaya göre Koçak’ın yakın bir şarkıcı arkadaşı, yeni albümünün tanıtımı için dikkat çekici bir kurgu planladı. Yapılan açıklamada, bu sürpriz hamlenin tamamen reklam amaçlı olduğu belirtildi.

5 11
Çok Güzel Hareketler’in yıldızı Zeynep Koçak’ı gören tanıyamıyor: Değişimi sosyal medyayı salladı - Resim: 6

27 Ağustos 1983’te Ankara’da doğan Zeynep Koçak, eğitimini Ted Ankara Koleji ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Hukuk eğitimi alırken sinemaya yönelen Koçak; kısa film ve klip yönetmenliği yaptı. Yazıp yönettiği “Müdahale” adlı filmiyle çeşitli festivallerde ödüller kazandı.

6 11
Çok Güzel Hareketler’in yıldızı Zeynep Koçak’ı gören tanıyamıyor: Değişimi sosyal medyayı salladı - Resim: 7

Televizyon kariyerinin yanı sıra sinemada da yer alan Koçak, “Neşeli Hayatlar” ve “Çok Film Hareketler Bunlar” projelerinde rol aldı. Oğuzhan Koç ile birlikte hazırladığı film müziğiyle Kral TV Video Müzik Ödülü’ne değer görüldü. Yazıp yönettiği kısa animasyon filmi “TikTak” ise

7 11
Çok Güzel Hareketler’in yıldızı Zeynep Koçak’ı gören tanıyamıyor: Değişimi sosyal medyayı salladı - Resim: 8

2015 Cannes Film Festivali’nde ödül kazanırken, 52. Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kısa Film kategorisinde aday gösterildi.

8 11
Çok Güzel Hareketler’in yıldızı Zeynep Koçak’ı gören tanıyamıyor: Değişimi sosyal medyayı salladı - Resim: 9

Yıllar içinde hem kariyeri hem de imajıyla dönüşüm yaşayan Zeynep Koçak, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

9 11
Çok Güzel Hareketler’in yıldızı Zeynep Koçak’ı gören tanıyamıyor: Değişimi sosyal medyayı salladı - Resim: 10
10 11
Çok Güzel Hareketler’in yıldızı Zeynep Koçak’ı gören tanıyamıyor: Değişimi sosyal medyayı salladı - Resim: 11
11 11
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro