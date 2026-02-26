Çok Güzel Hareketler’in yıldızı Zeynep Koçak’ı gören tanıyamıyor: Değişimi sosyal medyayı salladı

Bir dönem rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile yaşadığı ilişkiyle magazin sayfalarında sıkça yer alan Koçak, bu kez son görüntüsüyle sosyal medyada adından söz ettirdi. Özellikle yüz hatlarındaki farklılık dikkat çekerken, takipçileri “bambaşka biri olmuş” ve “inanılmaz bir değişim” yorumları yaptı.
Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla geniş kitleler tarafından tanınan Zeynep Koçak, yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündeme geldi.Derleyen: Hande Karacan
Programın yayınlandığı dönemde hem yazarlık hem oyunculuk yapan Koçak, aradan geçen yıllarda tarzını ve görünümünü büyük ölçüde değiştirdi. Uzun süreli ilişkisini noktaladıktan sonra geçirdiği dönüşüm, sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konular arasına girdi.
Değişimi hakkında daha önce açıklama yapan Koçak, “Eskiden 37 kiloydum, şimdi zaman zaman 65 kiloya çıkıyorum. Kilo farkı ve küçük dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim” sözleriyle süreci doğal bir şekilde ifade etmişti.
20’li yaşlarından paylaştığı kareler ile bugünkü hali kıyaslanınca, takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Öte yandan ortaya çıkan bir detay da gündeme damga vurdu. İddiaya göre Koçak’ın yakın bir şarkıcı arkadaşı, yeni albümünün tanıtımı için dikkat çekici bir kurgu planladı. Yapılan açıklamada, bu sürpriz hamlenin tamamen reklam amaçlı olduğu belirtildi.
27 Ağustos 1983’te Ankara’da doğan Zeynep Koçak, eğitimini Ted Ankara Koleji ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Hukuk eğitimi alırken sinemaya yönelen Koçak; kısa film ve klip yönetmenliği yaptı. Yazıp yönettiği “Müdahale” adlı filmiyle çeşitli festivallerde ödüller kazandı.
Televizyon kariyerinin yanı sıra sinemada da yer alan Koçak, “Neşeli Hayatlar” ve “Çok Film Hareketler Bunlar” projelerinde rol aldı. Oğuzhan Koç ile birlikte hazırladığı film müziğiyle Kral TV Video Müzik Ödülü’ne değer görüldü. Yazıp yönettiği kısa animasyon filmi “TikTak” ise
2015 Cannes Film Festivali’nde ödül kazanırken, 52. Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kısa Film kategorisinde aday gösterildi.
Yıllar içinde hem kariyeri hem de imajıyla dönüşüm yaşayan Zeynep Koçak, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.