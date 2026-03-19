Star TV’nin sevilen komedi programı ‘Çok Güzel Hareketler 2’, gün değişikliğine gitti.

30 Ekim 2025 tarihinde 8. sezonuna başlayan program Pazar akşamları izleyicisiyle buluşuyordu. ‘Çok Güzel Hareketler 2’, 9 Mart’ta yayınlanan 216. bölümü itibarıyla Pazartesi’leri izleyici karşısına çıkmaya başladı. Kendi gününde hatırı sayılır bir reyting alan programın hemen hemen her bölümünde ortalama 6 skeç oynanıyor. Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği BKM imzalı ‘Çok Güzel Hareketler 2’nin oyuncu kadrosunda Arif Güloğlu, Atakan Çelik, Ayşegül Yılmaz, Birsel Kılınçcı, Cemile Canyurt, Cenan Adıgüzel, Ebru Yücel, Emre Aslan, Engin Demircioğlu, Ezgi Özyürekoğlu Saka, Gürhan Altundaşar, Hacı Ahmet Ak, Hilmi Deler, Ömer Faruk Çavuş, Safa Sarı, Tuğba Yılmaz, Yasin Çam, Yeşim Dursun gibi isimler yer alıyor.

Mizahı en eğlenceli haliyle sunan program, genç yeteneklerin gündemi ve günlük hayatı mizahla yorumladığı skeçleriyle Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

Ecem Erkek’ten tek kişilik şarkılı oyun

Yapımını BKM’nin üstlendiği, Ecem Erkek’in yazıp oynadığı tek kişilik şarkılı oyun ‘Kara Kız’, 6 Nisan’da Beşiktaş Kültür Merkezi’nde prömiyer yapacak.

90’lı yılların mahalle kültürünü, aile ilişkilerini ve büyüme hikâyelerini mizah ve müzikle bir araya getiren oyun, geleneksel bir ailede büyüyen bir kızın kahkahası bol dünyasını sahneye taşıyor. Yönetmen koltuğunda Meltem Bozoflu’nun oturduğu ‘Kara Kız’, küçükken pembeler içinde büyüyen prenseslerin değil; pazardan alınmış yün elbisesi, altında taytı, ayaklarında patiğiyle annesinin altın gününde göbek atan bir kızın hikâyesini anlatıyor.

Oyun, 6 Nisan ve 5 Mayıs’ta Beşiktaş Kültür Merkezi’nde, 17 Nisan’da Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da ve 27 Nisan’da ise Maximum Uniq Box’ta tiyatroseverlerle buluşacak.

İtalya’da çok satanlar listesinde bir Türk

Türkiye sinemasını ve tiyatrosunu İtalya’da başarıyla temsil eden oyuncu Serra Yılmaz’ın İtalyanca olarak kaleme aldığı ‘Sevgili İstanbul’ kitabı, geçen haftalarda İtalya’da yayımlandı.

Sanatçının eski İstanbul’daki çocukluğundan gençlik yıllarına, oyunculuğa başladığı ilk yıllardan kıtalararası yolculuklarına kadar yaşadığı birçok anı ve gözlemine dayanan kitabın ilk lansmanları, Floransa ve Roma yapıldı. Serra Yılmaz, söyleşilerde hayranları ve edebiyatseverlerle bir araya gelirken kendisine kitabı imzalatmak isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Serra Yılmaz, önümüzdeki günlerde Venedik, Milano ve Katanya’da planlanan kitap söyleşileri ve imza günlerine katılacak.

İlk baskısı çok kısa sürede tükenen kitabın önümüzdeki günlerde 2. baskısı satışa çıkacak.