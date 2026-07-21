Çoğu kişi bilmiyor: Nevresimi bu saatte yıkayanlar büyük hata yapıyor

SABAH SAATLERİ DAHA VERİMLİ

Uzmanlar, nevresim yıkamak için sabah saatlerini veya günün erken bölümünü tercih etmenin daha doğru olduğunu belirtiyor. Bu zaman diliminde yıkanan çamaşırlar gün boyunca güneş ışığından ve hava akımından daha fazla yararlanarak daha hızlı kuruyor. Böylece nemin neden olduğu kötü koku riski de önemli ölçüde azalıyor.