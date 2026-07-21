Özellikle çamaşırlarını balkon ya da açık alanda kurutan kişiler için yanlış zamanlama çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Uygun olmayan saatlerde yıkanan nevresimler daha uzun süre nemli kaldığı için istenmeyen kokular oluşabiliyor. Uzmanlara göre doğru zamanda yıkama yapmak, hem kuruma süresini kısaltıyor hem de nem kaynaklı kötü kokuların önüne geçiyor.
Çoğu kişi bilmiyor: Nevresimi bu saatte yıkayanlar büyük hata yapıyor
Nevresimlerinizi hangi saatte yıkadığınız sandığınızdan da önemli. Düzenli yıkanan nevresimler hem daha sağlıklı bir uyku ortamı sağlar hem de kumaşın kullanım ömrünü korur. Çoğu kişi yıkama programını seçerken özen gösterse de çamaşırın hangi saatlerde yıkandığının da önemli olduğunu fark etmiyor.Kaynak: Haber Merkezi
GECE YIKAMAK KURUMAYI GECİKTİREBİLİR
Nevresimleri akşamın ilerleyen saatlerinde veya gece yıkamak, doğal ortamda kurutma yapanlar açısından dezavantaj oluşturabiliyor. Gece saatlerinde artan nem oranı ve güneş ışığının olmaması nedeniyle kumaşların tamamen kuruması daha uzun zaman alıyor. Uzun süre nemli kalan çamaşırlarda ise kötü koku oluşma ihtimali yükseliyor.
YIKAMA SONRASI MAKİNEDE BEKLETMEYİN
En sık yapılan hatalardan biri de yıkama işlemi bittikten sonra nevresimleri makinenin içinde uzun süre bırakmak. Islak ve havasız ortamda bekleyen kumaşlarda bakteri oluşumu hızlanabiliyor.
Bu durum, çamaşırlar temiz yıkanmış olsa bile hoş olmayan kokuların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bu nedenle program tamamlanır tamamlanmaz nevresimleri çıkarıp hava alacak şekilde asmak tavsiye ediliyor.
SABAH SAATLERİ DAHA VERİMLİ
Uzmanlar, nevresim yıkamak için sabah saatlerini veya günün erken bölümünü tercih etmenin daha doğru olduğunu belirtiyor. Bu zaman diliminde yıkanan çamaşırlar gün boyunca güneş ışığından ve hava akımından daha fazla yararlanarak daha hızlı kuruyor. Böylece nemin neden olduğu kötü koku riski de önemli ölçüde azalıyor.
DOĞRU ASMA ŞEKLİ DE ÖNEMLİ
Nevresimleri kuruturken kumaşları üst üste gelecek şekilde asmamak gerekiyor.
Her bölümün hava alması, kuruma sürecini hızlandırırken nemin içeride kalmasını da engelliyor. Özellikle kalın dokulu pamuklu nevresimlerde yeterli hava sirkülasyonu sağlamak, daha başarılı sonuç alınmasına yardımcı oluyor.