Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Coğrafyanın zorluğuna meydan okuyan kadınlar: Mezrada ekmek savaşı

Coğrafyanın zorluğuna meydan okuyan kadınlar: Mezrada ekmek savaşı

Sabahın ilk ışıklarıyla ev işlerini bitirip çocuklarını okula uğurlayan fedakar kadınlar, her gün kilometrelerce yol yürüyerek koyun ve keçileri sağmak için yaylaların yolunu tutuyor. Hakkari Yüksekova’da kadınların zorlu ve zorunlu yayla mesaileri başladı.

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Coğrafyanın zorluğuna meydan okuyan kadınlar: Mezrada ekmek savaşı - Resim: 1

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınması ile berivanların (süt sağımı yapan kadınlar) zorlu yayla mesaisi başladı.

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Coğrafyanın zorluğuna meydan okuyan kadınlar: Mezrada ekmek savaşı - Resim: 2

Sabahın erken saatlerinde ev işlerini tamamlayıp, çocuklarını okula gönderen kadınlar, kilometrelerce yol katederek koyun ve keçilerin sağımını yapıyor. E

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Coğrafyanın zorluğuna meydan okuyan kadınlar: Mezrada ekmek savaşı - Resim: 3

lde ettikleri sütü otlu peynir, tereyağı ve yoğurda dönüştüren berivanlar hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

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Coğrafyanın zorluğuna meydan okuyan kadınlar: Mezrada ekmek savaşı - Resim: 4

Küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'nin önemli merkezlerinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan ailelerin yaz sezonu ile yaylalardaki yoğun mesaisi başladı.

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Coğrafyanın zorluğuna meydan okuyan kadınlar: Mezrada ekmek savaşı - Resim: 5

Yüksekova'ya 14 kilometre uzaklıktaki Kadıkköy köyünde yaşayan berivanlar, her gün köye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Küçükdere mezrasındaki yaylalara giderek koyun ve keçilerin sağımını yapıyor.

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Coğrafyanın zorluğuna meydan okuyan kadınlar: Mezrada ekmek savaşı - Resim: 6

Kadınlar, sağdıkları sütlerden ürettikleri otlu peynir, tereyağı ve yoğurdu satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Aynı zamanda hazırladıkları ürünleri kış aylarında tüketmek veya satmak üzere muhafaza ediyor.

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Coğrafyanın zorluğuna meydan okuyan kadınlar: Mezrada ekmek savaşı - Resim: 7

Kadınlardan Medine Ölmez, sabah erken saatlerde güne başladıklarını belirterek, "Sabah saatlerinde ev işlerimizi yaptıktan sonra çocuklarımızı okula gönderip yaylaya hazırlanıyoruz.

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Coğrafyanın zorluğuna meydan okuyan kadınlar: Mezrada ekmek savaşı - Resim: 8

4 çocuk annesiyim. Koyun ve keçilerden elde ettiğim süt sayesinde 3 çocuğumu okuttum. İki çocuğumu üniversiteye gönderdim. Birisi mezun oldu, diğeri ise son sınıfta eğitimine devam ediyor" dedi.

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Coğrafyanın zorluğuna meydan okuyan kadınlar: Mezrada ekmek savaşı - Resim: 9

Hayvancılığın tek geçim kaynakları olduğunu ifade eden Ölmez, "Elde ettiğim sütleri otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak hem satıyor hem de kışlık ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz.

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Coğrafyanın zorluğuna meydan okuyan kadınlar: Mezrada ekmek savaşı - Resim: 10

Özellikle kış için aldığım siparişlere yönelik peynir hazırlayıp saklıyorum. Kış aylarında bunları satarak gelir elde ediyorum. Bu şekilde ailemin geçimini sağlıyor, çocuklarımın eğitim masraflarını karşılıyorum" diye konuştu.

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Coğrafyanın zorluğuna meydan okuyan kadınlar: Mezrada ekmek savaşı - Resim: 11
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Coğrafyanın zorluğuna meydan okuyan kadınlar: Mezrada ekmek savaşı - Resim: 12
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Kaynak: DHA
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