Ortadoğu bir kez daha kaynıyor. Sınır hatlarında artan askeri hareketlilik, Batı Şeria’da yoğunlaşan operasyonlar, Gazze’de derinleşen insani kriz, Lübnan hattında yükselen tansiyon… Bölge, artık sadece yerel aktörlerin değil küresel güçlerin de sinir uçlarına dokunan bir satranç tahtasına dönüşmüş durumda. Her hamle bir başka dengeyi sarsıyor; her sert açıklama, başka bir başkentte diplomatik alarm zillerini çaldırıyor.

Peki bu denklemde Türkiye nerede duruyor?

Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla yalnızca bir “komşu” değil; bir geçiş hattı, bir enerji koridoru, bir diplomasi platformu ve gerektiğinde bir askeri eşik. Anadolu, tarih boyunca krizlerin uzağında kalamamış; tam tersine krizlerin merkezine doğru çekilmiştir. Bu nedenle Türkiye için Ortadoğu’daki her gerilim, yalnızca dış politika başlığı değil, aynı zamanda iç siyasetin ve ekonomik istikrarın da bir parçasıdır.

Fakat asıl soru şu: Türkiye bu coğrafi avantajı gerçekten stratejik bir akılla mı yönetiyor, yoksa iç politikadaki kısa vadeli hesapların gölgesinde mi hareket ediyor?

Bugün bölgede yaşananlara baktığımızda iki paralel gerçek görüyoruz. Birincisi, Türkiye’nin diplomatik kapasitesi hâlâ önemli. NATO üyesi bir ülke olarak Batı’yla konuşabilen; aynı anda Rusya’yla temas kurabilen; Körfez ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini geliştiren; İran’la rekabet ederken iletişim kanallarını açık tutabilen nadir aktörlerden biri. Bu çok yönlülük, teorik olarak büyük bir avantaj.

Ancak ikinci gerçek daha karmaşık: İç siyasetteki sert kutuplaşma ve seçim odaklı dil, dış politika alanını daraltma riski taşıyor. Dış politika, uzun soluklu ve sabır gerektiren bir alan iken; iç siyaset çoğu zaman hızlı tepki ve güçlü söylem talep eder. Bu iki ritim çakıştığında ortaya nasıl bir sonuç çıkar?

Örneğin Filistin meselesi… Türkiye’nin tarihsel ve toplumsal hafızasında güçlü bir yer tutuyor. Kamuoyunun hassasiyeti yüksek. Bu hassasiyet, iktidar için güçlü bir mobilizasyon alanı sunarken muhalefet için de dikkatli davranılması gereken bir başlık haline geliyor. Peki dış politika, kamuoyunun duygusal dalgalanmalarına göre mi şekillenmeli, yoksa uzun vadeli ulusal çıkar perspektifiyle mi?

Daha açık soralım: Türkiye’nin sert retoriği, diplomatik etki kapasitesini artırıyor mu, yoksa azaltıyor mu?

Bir başka boyut ekonomik. Ortadoğu’daki her gerilim, enerji fiyatlarından ticaret yollarına kadar geniş bir etki alanı yaratıyor. Türkiye gibi cari açık sorunu yaşayan, enerjiye bağımlı bir ekonomi için bölgesel istikrarsızlık yalnızca jeopolitik değil, doğrudan ekonomik bir risk. Döviz kurlarındaki dalgalanma, yatırımcı algısı, sigorta maliyetleri… Hepsi bölgedeki çatışma ikliminden etkileniyor.

Bu durumda şu soru kaçınılmaz: İç politikada güç konsolidasyonu uğruna dış politikada alınan sert pozisyonlar, ekonomik kırılganlığı artırıyorsa bunun maliyetini kim üstlenecek?

Coğrafi avantaj çoğu zaman romantize edilir. “Köprü ülke” olmakla övünülür. Oysa köprü olmak aynı zamanda iki tarafın ağırlığını aynı anda taşımak demektir. Türkiye hem Batı’yla ilişkilerini onarmak hem de bölgesel aktörlerle mesafeyi korumak zorunda. Hem İsrail’le ekonomik bağlarını tamamen koparmak istemiyor hem de Filistin konusunda güçlü bir duruş sergilemek istiyor. Hem ABD’yle güvenlik iş birliğini sürdürmek istiyor hem de bölgesel özerkliğini vurguluyor.

Bu denge sürdürülebilir mi?

Daha da önemlisi: Bu denge, iç siyasetteki sert söylemle birlikte ne kadar gerçekçi?

Türkiye’nin son yıllarda izlediği dış politika çizgisi, pragmatizm ile ideolojik ton arasında gidip gelen bir karakter taşıyor. Bir dönem “değer temelli” çıkışlar ön plana çıkarken, başka bir dönemde ekonomik zorunluluklar daha belirleyici olabiliyor. Bu zikzaklar, uluslararası aktörlerin gözünde güven sorunu yaratıyor mu? Arabuluculuk iddiasında bulunan bir ülke için tutarlılık ne kadar hayati?

Ortadoğu’da her kriz aynı zamanda bir fırsat olarak da görülür. Güç boşlukları yeni inisiyatif alanları yaratır. Türkiye, geçmişte Rusya-Ukrayna savaşında tahıl koridoru örneğinde olduğu gibi belirli alanlarda diplomatik rol üstlenebildi. Peki bugün bölgesel gerilimlerde benzer bir yapıcı pozisyon alabilecek manevra alanı var mı? Yoksa iç politikadaki sert rekabet, dış politikayı daha çok sembolik çıkışlara mı itiyor?

Muhalefet açısından da mesele basit değil. İktidarın dış politika hamlelerine kategorik karşı çıkmak kolay değil; destek vermek ise sorumluluğa ortak olmak anlamına gelebiliyor. Bu durum, dış politikada milli bir mutabakat zemini oluşmasını zorlaştırıyor. Oysa jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde iç siyasi uyum, dış etki kapasitesini artırmaz mı?

Belki de en temel soru şu: Türkiye coğrafyasının sunduğu avantajı, bir stratejik derinlik unsuru olarak mı görüyor, yoksa iç siyasette kullanılabilecek bir retorik malzeme olarak mı?

Coğrafya kader olabilir; ama kaderin nasıl yaşanacağı siyasetin tercihidir. Türkiye’nin bulunduğu konum, onu krizlerin dışında tutmayacak. Ancak krizlere nasıl tepki verdiği, bu konumu avantaja mı yoksa yüke mi dönüştüreceğini belirleyecek.

Ortadoğu’daki her patlama sesi, Ankara’da yalnızca diplomatik değil siyasi yankılar da üretiyor. Asıl mesele, bu yankıların karar alma süreçlerini ne ölçüde etkilediği. Uzun vadeli strateji mi belirleyici olacak, yoksa gündelik politik hesaplar mı?

Belki de Türkiye’nin önündeki gerçek sınav, dışarıdaki yangını söndürmekten önce içerideki siyasi refleksleri dengeleyebilmek. Çünkü coğrafi avantaj, ancak stratejik akılla birleştiğinde anlamlıdır. Aksi hâlde köprü olmak, iki tarafın da yükü altında kalmak demektir.

Soru şu: Türkiye köprü olmanın ağırlığını mı taşıyacak, yoksa o köprüyü gerçekten yöneten bir akla mı sahip olacak?