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Mekanik saatlerin bulunmadığı dönemlerde zamanı takip etmenin ana aracı güneş saatleriydi. Kuzey Yarımküre'de Güneş’in doğudan batıya kayan hareketi, düz bir zemindeki gölgenin tam olarak günümüzde "saat yönü" diye tanımladığımız şekilde sağa doğru ilerlemesine yol açıyordu.

MEKANİK SAATLER GÜNEŞİN HAREKETİNİ KOPYALADI

13'üncü yüzyılın sonlarına doğru Avrupa’da ilk mekanik saat mekanizmaları geliştirilirken, zanaatkarlar insanlığın alışkın olduğu bu doğal düzeni bozmadı. Karmaşık çarklar, güneş saatinin yüzeyinde oluşan gölge hareketini birebir taklit edecek biçimde kurgulandı. Bu kural zamanla tüm dünyada standart haline geldi.

GÜNEY YARIMKÜRE’DE İCAT EDİLSEYDİ HER ŞEY TERSİNE DÖNECEKTİ

Saat ibrelerinin dönüş yönü tamamen icadın yapıldığı coğrafyayla bağlantılı. Güney Yarımküre’de Güneş’in açısı farklı olduğu için güneş saatlerindeki gölge tam tersi istikamette, yani sola doğru hareket eder. Eğer mekanik saat teknolojisi Avrupa yerine Güney Yarımküre coğrafyasında doğup yayılsaydı, bugün "saat yönü" kavramı tam zıttı yönde kabul görecekti.