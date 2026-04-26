Türkiye’nin coğrafi işaretli ürünlerinin Avrupa Birliği (AB) tescil sürecinde son yıllarda önemli bir hızlanma yaşandığı bildirildi.

Antalya’da düzenlenen 14. Yöresel Ürünler Fuarı’na (YÖREX) katılan Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, Türkiye’nin coğrafi işaret, markalaşma ve uluslararası tescil alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

Türkiye’de toplam 1837 coğrafi işaretli ürün bulunduğunu belirten Durak, bunlardan 46’sının Avrupa Birliği’nde tescillendiğini ifade etti. Bu ürünlerin 38’inin son üç yılda AB tescili aldığını aktaran Durak, Avrupa Birliği ile yürütülen işbirliği sayesinde sürecin hız kazandığını vurguladı.

Durak, Türkiye’nin dünyada en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip ikinci ülke konumunda bulunduğunu, AB tescilli ürün sayısında ise Çin ve İngiltere’nin ardından üçüncü sırada yer aldığını dile getirdi.

AB tescil sürecine ilişkin hedeflerini de paylaşan Durak, “46 olan AB tescilli ürün sayısını 100’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Bu kapsamda başvuru sahiplerine teknik destek sağlandığını ve hazırlık süreçlerinin sürdüğünü kaydetti.

Markalaşma çalışmalarına da ağırlık verdiklerini belirten Durak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü işbirliğinde üreticilere eğitimler verildiğini söyledi. Eğitimlerde e-ticaret, sosyal medya kullanımı, ambalajlama ve ticarileşme gibi konuların ele alındığını aktardı.

Coğrafi işaretli ürünlerin AB pazarındaki konumunu “şampiyonlar ligi”ne benzeten Durak, bu ürünlerin daha yüksek katma değerle küresel pazarlarda yer alması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.