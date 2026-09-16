Yöreye özgü lezzeti ve yapısıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2020 yılında coğrafi işaretle tescillenen Erciş üzümünde yıllık bağ bozumu dönemi başladı. Küçük taneli, kendhas ekşimsi tadıyla bilinen ve ilçenin Bayramlı Mahallesi başta olmak üzere pek çok noktasında yetiştirilen tarihi meyve; sofralık tüketimin yanı sıra kaliteli şırası ve pekmez üretimiyle de öne çıkıyor. Ağustos sonundan eylül sonuna kadar süren bağ bozumu sürecinde toplanan ürünler, bölge vilayetlerinden gelen yoğun taleple birlikte kilosuna göre 100 TL'ye varan fiyatlarla alıcı buluyor.
Coğrafi işaretli Erciş üzümünde bağ bozumu mesaisi başladı
Van'ın Erciş ilçesinde geçmişi 2 bin 800 yıl öncesine, Urartular dönemine kadar dayanan tescilli Erciş üzümünde bağ bozumu başladı. Tarlada kilosu 100 liraya kadar alıcı bulan tarihi ürünün üreticileri ise pazarlama, soğuk hava deposu ve kooperatifleşme konularında destek bekliyor.Kaynak: İHA
"ARACILAR YÜZÜNDEN EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI alamıyoruz"
Bölgedeki bağ alanlarının Urartu döneminden miras kaldığını söyleyen bağ sahibi Osman Arı, yetiştiricilik sürecinde karşılaştıkları sıkıntılara değindi. Ürünü pazarlamakta güçlük çektiklerini belirten Arı, "Atalarımızdan kalan bağlarda üretim yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Ancak emeğimizin tam karşılığını alamıyoruz. Ürünümüzü tarladan 50 ila 70 liraya alan manavlar, pazarda 150 liraya satıyor. Devletimizden toplu alım imkanı ve soğuk hava deposu desteği istiyoruz" şeklinde konuştu.
ÜRETİCİLERDEN KOOPERATİFLEŞME VE DEPOLAMA TALEBİ
Yaz tatilinde ailesine bağ işlerinde yardım eden Murat Arı ise ürünün tarihi ve sağlık açısından taşıdığı değere dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu. Tescilli yapısına rağmen ürünün hak ettiği değeri görmediğini vurgulayan Arı, bölge çiftçisinin emeğini koruyacak bir kooperatif çatısının kurulması ve soğuk hava depolarının inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.