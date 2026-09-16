Coğrafi işaretli Erciş üzümünde bağ bozumu mesaisi başladı

Yöreye özgü lezzeti ve yapısıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2020 yılında coğrafi işaretle tescillenen Erciş üzümünde yıllık bağ bozumu dönemi başladı. Küçük taneli, kendhas ekşimsi tadıyla bilinen ve ilçenin Bayramlı Mahallesi başta olmak üzere pek çok noktasında yetiştirilen tarihi meyve; sofralık tüketimin yanı sıra kaliteli şırası ve pekmez üretimiyle de öne çıkıyor. Ağustos sonundan eylül sonuna kadar süren bağ bozumu sürecinde toplanan ürünler, bölge vilayetlerinden gelen yoğun taleple birlikte kilosuna göre 100 TL'ye varan fiyatlarla alıcı buluyor.