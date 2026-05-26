Bir döneme damga vuran programda sevimli tavırları, kendine özgü konuşma tarzı ve yemek sevgisiyle dikkat çeken Efe Koçyiğit, yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'siydi: Son haliyle dikkat çekti
2016’da yayınlanan Çocuktan Al Haberi ile tanınan ve “Çitos Efe” lakabıyla hafızalara kazınan Efe Koçyiğit, son görüntüsüyle yeniden gündeme geldi.Derleyen: Cemile Kurel
Program sonrası kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç fenomen, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Geçmişte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da devreye girerek ekranlarda yer alan çocukların ekonomik açıdan istismar edilmemesi adına çeşitli adımlar attığı, ayrıca Efe’nin sağlık durumu ve obezite riski konusunda ailesinin uyarıldığı biliniyor.
Yıllar içinde hem fiziksel değişimi hem de kilosuyla sık sık konuşulan Efe Koçyiğit, uzun bir aranın ardından yeniden setlere dönmüştü.
Ekranlardan uzak kaldığı dönemin ardından geçtiğimiz yıl Rüya Gibi adlı yapımda izleyici karşısına çıktı.
Son dönemde paylaşılan güncel görüntüleriyle yeniden sosyal medyada gündem olan Çitos Efe hakkında birçok kullanıcı, sağlık açısından kilo vermesi gerektiğine dair yorumlarda bulundu.