Masmavi gözleriyle objektife bakan bu sevimli çocuk, bugün yeni yaşını kutluyor. Peki siz bu ünlü oyuncunun kim olduğunu çıkarabildiniz mi?
Çocukluğunda büyük bir tehlike atlatmıştı: Masmavi gözlü bu çocuk oyuncuyu tanıdınız mı?
Ekranlara kocaman, masmavi gözleriyle bakan bu küçük kız çocuğu, bugün Türkiye’nin en tanınmış oyuncularından biri! Yıllar geçse de bakışları neredeyse hiç değişmeyen bu minik kızı tanıyabildiniz mi? İşte herkesin adını bildiği o ünlü isim…Derleyen: Hande Karacan
GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ
Sosyal medya hesabında çocukluk fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncunun kimliği ortaya çıkınca takipçileri büyük şaşkınlık yaşadı.
YÜZ HATLARI VE BAKIŞLARI DEĞİŞMEDİ
Aradan yıllar geçmesine rağmen yüzü ve bakışları neredeyse aynı kalan bu ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda Bağdat Caddesi’nde geçirdiği trafik kazasıyla hayranlarını endişelendirmişti.
İLK KEZ O DİZİYLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
Oyunculuk kariyerine Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisiyle adım atan ünlü isim, daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu ve Güneşin Kızları gibi yapımlarda rol aldı.
İŞTE O ÜNLÜ İSİM
Tahmin edenler haklı çıktı! Bu isim, başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlundan başkası değil.
Sen Anlat Karadeniz dizisiyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Helvacıoğlu, 2024 yılında sevgilisi Ural Kaspar ile sade bir nikâhla evlenmişti. Kısa süre sonra anne olacağını açıklayan ünlü oyuncu, 15 Ekim’de kızı Sora’yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı.
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Helvacıoğlu, eşiyle ayrıldığı yönündeki iddialar hakkında sessiz kalmayı tercih etti. Son olarak arkadaşlarının düzenlediği
erken doğum günü kutlamasıyla dikkat çekti ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak büyük ilgi gördü.
“SEVGİSİ ÇOK DERİN AMA…”
Özel yaşamını göz önünde yaşamamayı seçen ve kızını kameralardan uzak büyüten oyuncu, geçtiğimiz günlerde uzun bir aranın ardından kızı Sora ve kedisiyle birlikte çekilen bir kareyi Instagram’da paylaştı. Bu paylaşım, takipçilerinin içini ısıttı.
KIZINI DAHA ÖNCE DE BÖYLE PAYLAŞMIŞTI
Nadiren de olsa kızına yer verdiği paylaşımlar yapan Helvacıoğlu, geçtiğimiz haftalarda Sora’nın arkadan çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış, gönderi kısa sürede binlerce beğeni almıştı.
2026’YA KIZIYLA “MERHABA” DEMİŞTİ
Yeni yılın ilk paylaşımını da kızıyla yapan İrem Helvacıoğlu, Sora’ya duyduğu sevgiyi duygusal satırlarla anlatmıştı. Kızını hayal ettiği anları; güneş, yağmur, gökkuşağı ve mevsimlerle betimleyen oyuncu, yazısını “Tıpkı senin gibi…” sözleriyle tamamlamıştı.
İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?
İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 tarihinde Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya geldi. Ailesi aslen Ankaralı olan Helvacıoğlu'nun dedesi ise Selanik Arnavutlarındandır. Ailesinin mesleği dolayısıyla çocukluk yıllarını Almanya'da geçirdi.
Sanata olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan İrem, lise eğitimini Almanya'da tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Kariyerine 2010 yılında "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisinde konuk oyuncu olarak başladı, ardından "Muhteşem Yüzyıl"da Clara/Nurbahar Hatun karakteriyle dikkat çekti.
"Kurtlar Vadisi Pusu", "Güneşin Kızları" ve "No: 309" gibi projelerde rol aldıktan sonra, 2018-2019 yıllarında "Sen Anlat Karadeniz" dizisinde Nefes Zorlu Kaleli karakteriyle büyük çıkış yaptı.