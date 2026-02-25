Olay, akşam saatlerinde Reyhanlı'daki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi Seyir halindeki kamyonetin arkasına asılan 2 çocuk, sürücüden habersiz tehlike yaklaşık 3 kilometre tehlikeli şekilde yolculuk etti.

Hem kendi hem de cadde üzerindeki trafiği tehlikeye düşüren çocukların bu yolculuğu diğer araçlarda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Diğer sürücülerin kornaya basarak uyardığı kamyon sürücüsünün aracını durdurması ile çocukların tehlikeli yolcuları herhangi bir yaralanma meydana gelmeden sona erdi.