Yeniçağ Gazetesi
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Çocukların tehlikeli oyunu: Parkı yangın yerine çevirdiler

Mardin Artuklu’da bir grup çocuk, yanıcı maddeyle tutuşturduğu sopalarla parkta oyun oynayan akranlarını korkuttu.

Kaynak: DHA
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Çocukların tehlikeli oyunu: Parkı yangın yerine çevirdiler - Resim: 1

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir grup çocuk, yanıcı maddeyle tutuşturdukları sopalarla parkta oyun oynayan çocukları korkuttu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

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Çocukların tehlikeli oyunu: Parkı yangın yerine çevirdiler - Resim: 2

Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi.

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Çocukların tehlikeli oyunu: Parkı yangın yerine çevirdiler - Resim: 3

Bir grup çocuk, yanıcı maddeyle tutuşturdukları sopalarla parkta oyun oynayan çocukların üzerine doğru koşarak onları korkutmaya çalıştı.

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Çocukların tehlikeli oyunu: Parkı yangın yerine çevirdiler - Resim: 4

Sopalar söndüğünde yeniden tutuşturan çocuklar, aynı hareketi birkaç kez tekrarladı.

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Çocukların tehlikeli oyunu: Parkı yangın yerine çevirdiler - Resim: 5

Parktaki bazı çocuklar ise çığlık atarak kaçtı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Çocukların tehlikeli oyunu: Parkı yangın yerine çevirdiler - Resim: 8
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Çocukların tehlikeli oyunu: Parkı yangın yerine çevirdiler - Resim: 10
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