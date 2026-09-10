Mardin’in Artuklu ilçesinde bir grup çocuk, yanıcı maddeyle tutuşturdukları sopalarla parkta oyun oynayan çocukları korkuttu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Çocukların tehlikeli oyunu: Parkı yangın yerine çevirdiler
Mardin Artuklu’da bir grup çocuk, yanıcı maddeyle tutuşturduğu sopalarla parkta oyun oynayan akranlarını korkuttu.Kaynak: DHA
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Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi.
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Bir grup çocuk, yanıcı maddeyle tutuşturdukları sopalarla parkta oyun oynayan çocukların üzerine doğru koşarak onları korkutmaya çalıştı.
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Sopalar söndüğünde yeniden tutuşturan çocuklar, aynı hareketi birkaç kez tekrarladı.
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Parktaki bazı çocuklar ise çığlık atarak kaçtı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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