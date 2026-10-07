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Kaynak: İHA

Sakarya’da çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve sokak canlılarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü’nde düzenlenen çocuk şenliğinde, 10 farklı okuldan 700'ü aşkın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ağırlandı.

PATİ MÜZE VE YAŞAM ALANLARI ZİYARET EDİLDİ

Program kapsamında kedi ve köpeklerin yaşam alanlarını gezen öğrenciler, görevli uzman veteriner hekimlerden can dostların günlük bakımları, ihtiyaçları ve onlara doğru yaklaşım yöntemleri hakkında detaylı bilgi aldı. Etkinlikte kampüs bünyesinde bulunan Pati Müze'yi de ziyaret eden öğrenciler, hayvanların yaşamına dair ilgi çekici bilgiler öğrenme fırsatı yakaladı.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Müze gezisi ve bilgilendirme sunumlarının ardından kampüsteki oyun parkına geçen öğrenciler keyifli anlar yaşadı. İkramların sunulduğu etkinlik sonunda çocuklara balon ve rozet hediyeleri dağıtıldı.