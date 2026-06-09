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İstanbul Bağcılar'da boş bir arsada oyun oynayan çocukların dikkati, günlerdir çevreye yayılan kötü kokunun kaynağını ortaya çıkardı. Park halindeki bir panelvan aracın içinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre bölgede oyun oynayan çocuklar, uzun süredir kötü koku gelen araca yaklaşarak kontrol etmek istedi. Aracın arka bölümünde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark eden çocuklar durumu çevredeki vatandaşlara bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde araçtaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin ileri derecede şiştiği tespit edilirken, ekipler araç içerisinde detaylı inceleme yaptı.

KİMLİK ARAÇTA BULUNDU

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, araç içerisinde Ferhat Kılıçarslan adına düzenlenmiş bir kimlik bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cansız beden, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Mahalle sakinleri ise günlerdir bölgede hissedilen ağır kokudan şikayetçi olduklarını söyledi. Vatandaşlardan Adil Benli, kokunun yaklaşık 10 gündür giderek arttığını belirterek, ilk etapta kokunun kanalizasyondan geldiğini düşündüklerini, hatta bu nedenle vidanjör çağırdıklarını ancak kokunun araçtan yayıldığının ortaya çıktığını ifade etti.

Yetkililer, cesedin yaklaşık bir haftadır araç içerisinde bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.