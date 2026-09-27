Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı İBB Kültür tarafından organize edilen anma etkinliği, kentin önemli kültür mekânlarından biri olan Artİstanbul Feshane çatısı altında gerçekleştirildi. "Doğdum ve Olaylar Hızla Gelişti" başlığıyla düzenlenen programda, merhum yazarın edebiyat dünyasına kattığı değerler, çocuk kurgusuna getirdiği yenilikçi bakış açısı ve insani yönü detaylarıyla ele alındı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, ölümün zamansızlığına ve insan hayatında bıraktığı derin izlere dikkat çekti. Polat konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ölümün kime ne zaman geleceği hiç bilinmez. İnşallah güzellikle, iyilikle anılan insanlardan oluruz. Bugün hayatın farklı yerlerinden gelen dostlar burada beraberler. Bu da berekettir, güzelliktir. Bu ülkenin insanları birbirlerini tanımaya, birbirlerinin kalbinin içini görmeye çok hasretler ve her zaman kalbi bu kadar güzel gösteren Mevlana İdris gibi birisini bulamayabiliriz."

Mahir Polat, toplumun farklı kesimlerini birleştiren ortak insani değerlerin ve edebiyatın birleştirici gücünün Mevlana İdris Zengin şahsında tecellî ettiğini vurguladı.

Anma programında söz alan şair Ömer Erdem, Mevlana İdris Zengin ile tanışma hikâyesini ve edebiyat hayatlarının ilk yıllarını dinleyicilerle paylaştı. Erdem, Zengin ile usta şair Sezai Karakoç’un yanında tanıştığını belirterek, Diriliş dergisi yıllarına ait önemli bir tarihi ayrıntıyı şu sözlerle aktardı:

"Karakoç’un Mevlana İdris’e ne derece kıymet verdiğini anlatan bir ayrıntıyı aktarayım. Diriliş dergisi çıkarken genç şair arkadaşlar, ben dahil olmak üzere orada şiir yayınlamak istiyordu. Çok şiir geliyordu ve bir ara Sezai Karakoç dosyayı benim takip etmemi istedi ve ‘Mevlana İdris’le Mehmet Erdoğan’ı da çağır, üçünüz bu dosyaya bakın, genç şairlerden kimler varsa, kimler yeni ve farklı şiirler yazıyorsa onları seçin, benim önüme koyun.’ demişti. Biz de rahmetli Karakoç’un bize sağlamış olduğu bu fırsatı değerlendirdik. Üç dört yıl süren bu süreçte Cevdet Karal’dan Hüseyin Atlansoy’a, Mevlana İdris’ten bugün tanıdığınız pek çok arkadaşa kadar birçok genç şairin şiirleri o çerçevede yayımlandı."

1966 yılında Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde dünyaya gelen Mevlana İdris Zengin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmasına rağmen hayatını edebiyata, şiire ve çocukların hayal dünyasını zenginleştirmeye adadı. Yazdığı çocuk kitaplarıyla Türkiye’de çocuk edebiyatının gidişatını değiştiren isimlerden biri olan Zengin, Kuş Renkli Çocuklar, Korkusuz Çocuklar ve Çınçınlı Masal Sokağı gibi unutulmaz eserlere imza attı. Çocuk kitapları sadece Türkiye’de değil, farklı dillere çevrilerek dünya çocuklarıyla da buluştu.

Eserlerinde çocuklara yetişkin gibi yaklaşan, onların zekâsını ve hayal gücünü hafife almayan yenilikçi bir dil kullandı. Şiir, çocuk edebiyatı, radyo programcılığı ve gazete yazarlığı gibi birçok alanda ürün veren usta yazar, geçirdiği kalp ameliyatının ardından 7 Haziran 2022 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Naaşı, Eyüpsultan Mezarlığı’na defnedildi.

Ardında onlarca çocuk kitabı, derinlikli şiirler ve yediden yetmişe herkesin kalbinde taht kurmuş bir isim bırakan Mevlana İdris Zengin, Artİstanbul Feshane’deki programda olduğu gibi dualarla ve sevgiyle anılmaya devam ediyor.