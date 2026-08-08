Gümüşpala Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan yetişkinler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çocukların çığlıkları parkı sardı: Yetişkinler tekmeli yumruklu kavgası karakolda bitti - Resim : 1

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Dakikalarca süren kavgayı ayırmak için çevredekiler araya girdi. Yaşanan arbede sırasında parkta oyun oynayan çocuklar büyük şaşkınlık ve korku yaşadı.

Çocukların çığlıkları parkı sardı: Yetişkinler tekmeli yumruklu kavgası karakolda bitti - Resim : 2

Görüntülerde, yetişkinlerin kavgası sırasında bir kişinin yerde sürüklendiği, çocukların olanları endişeyle izlediği, bir çocuğun ise ağladığı anlar yer aldı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Şikayet olmaması üzerine polis ekipleri tutanak tutarak parktan ayrıldı.

Çocukların çığlıkları parkı sardı: Yetişkinler tekmeli yumruklu kavgası karakolda bitti - Resim : 4