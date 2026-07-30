Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından gerçekleştirilen ve Science dergisinde yayımlanan araştırma, yaklaşık 12 bin çocuğun beyin görüntülerini inceleyerek dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Araştırmacılar, çocukların nörogelişimini etkileyen en baskın faktörün sosyoekonomik koşullar olduğunu belirledi.
Çocukların beynini yoksulluk şekillendiriyor: Bilim insanları açıkladı
Çocukların beyin gelişimini en çok ne etkiliyor? Uzun yıllardır ekran süresi, ebeveyn tutumu ya da zeka düzeyi bu sorunun en yaygın cevapları olarak görülüyordu. Ancak ABD'de yürütülen kapsamlı bir araştırma, çocukların beyin yapısını şekillendiren en güçlü unsurun yoksulluk olduğunu ortaya koydu.Kaynak: Dış Haberler Servisi
Bilim insanları yalnızca aile gelirini değil; ev sahipliği durumu, yaşanılan mahallenin ekonomik yapısı, ulaşım imkanları, çevresel koşullar ve sosyal kaynaklara erişim gibi birçok unsuru birlikte değerlendirdi. Sonuçlar, bu faktörlerin çocukların beyin yapısı ve işlevi üzerinde diğer değişkenlerden daha güçlü bir etkiye sahip olduğunu gösterdi.
Çalışmada çocukların gelişimini etkileyebilecek unsurlar oldukça geniş bir çerçevede ele alındı. Sosyoekonomik durum, ekran süresi, bilişsel beceriler, fiziksel ve ruhsal sağlık, ebeveynlik tarzı, kişilik özellikleri, uyku düzeni, stres seviyesi, sosyal ilişkiler, çevresel faktörler ve tıbbi geçmiş olmak üzere 12 ana başlık altında toplam 649 değişken analiz edildi.
Araştırmada, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin desteklediği Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) projesine katılan 9-10 yaşlarındaki 11 bin 878 çocuğun MRI verileri kullanıldı. Böylece bugüne kadar çocuk beyin gelişimi üzerine gerçekleştirilen en kapsamlı incelemelerden biri ortaya çıktı.
Elde edilen verilere göre sosyoekonomik faktörler, çocukların beyin işlevlerinde görülen farklılıkların yaklaşık yüzde 16'sını açıklıyor. Bu oran; IQ, ebeveynlik tarzı, sağlık geçmişi ve benzeri birçok değişkenin etkisinin önüne geçerek araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri oldu.
Araştırmada öne çıkan bir başka sonuç ise sıralamalarda yaşandı. Beyin işleviyle en güçlü ilişki kuran ilk 40 değişkenin 37'si, beyin yapısıyla en güçlü bağlantıya sahip ilk 40 değişkenin ise 35'i doğrudan sosyoekonomik göstergelerden oluştu.
Listenin üst sıralarında aile geliri, ev sahibi olup olmama durumu, yaşanılan bölgedeki yoksulluk oranı, mahallenin sunduğu sosyal ve ekonomik imkanlar ile ulaşım olanaklarına erişim yer aldı. Uyku düzeni, stres düzeyi ve ekran süresi ise bu faktörlerin ardından gelen değişkenler arasında bulundu.
Araştırmanın başyazarı Scott Marek, sosyoekonomik koşulların önemli olacağını öngördüklerini ancak etkinin bu kadar baskın çıkmasını beklemediklerini ifade etti. Marek, sonuçları değerlendirirken "Diğer tüm değişkenleri adeta gölgede bıraktı." sözleriyle bulguların büyüklüğüne dikkat çekti.
Çalışma ayrıca sosyoekonomik koşulların özellikle beynin motor ve duyu bölgelerinde belirgin farklılıklar oluşturduğunu gösterdi. Bu bölgeler; hareketlerin kontrolü, beden duyularının işlenmesi ve çevresel uyaranların algılanması gibi temel işlevlerden sorumlu olduğu için günlük yaşam koşullarından doğrudan etkileniyor.
Buna karşılık düşünme, muhakeme yürütme ve problem çözme gibi üst düzey bilişsel becerilerden sorumlu beyin bölgelerinde sosyoekonomik faktörlerle daha sınırlı bir ilişki gözlendi. Bu durum, düşük gelirli ailelerde yetişen çocukların daha düşük zihinsel kapasiteye sahip olduğu anlamına gelmiyor.
Araştırmacılara göre MRI görüntülerinde görülen farklılıklar, çocukların zeka seviyesini değil; kronik stres, yetersiz uyku ve sürekli yorgunluk gibi yaşam koşullarının beyin üzerindeki etkisini yansıtıyor. Yani mesele bilişsel potansiyelden çok, günlük yaşamın oluşturduğu yük.
Araştırmanın kıdemli yazarı Nico Dosenbach da bu noktaya dikkat çekerek, "Bu daha az zeki bir beyin anlamına gelmiyor. Görünen o ki daha yorgun ve daha fazla stres altında olan bir beyni tarif ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Uzmanlar, çocuk gelişimini yalnızca ebeveynlerin tercihleri üzerinden değerlendirmenin eksik bir yaklaşım olduğuna dikkat çekiyor. Düzenli uyku, sınırlı ekran kullanımı ve huzurlu bir ev ortamı önemli olsa da; uzun çalışma saatleri, ekonomik belirsizlik, kalabalık yaşam alanları, güvensiz mahalleler ve ulaşım sorunları gibi yapısal koşullar ailelerin bu imkanları sağlamasını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle sosyal politikaların da çocukların sağlıklı gelişiminde belirleyici rol oynadığı vurgulanıyor.
Araştırmanın en umut veren sonucu ise beyin üzerindeki bu etkilerin kalıcı olmak zorunda olmaması. Bilim insanlarına göre kronik stresi azaltan, kaliteli uykuyu destekleyen, güvenli yaşam alanları oluşturan ve ailelere sosyal destek sağlayan uygulamalar çocukların nörogelişimini olumlu yönde değiştirebilir. Araştırma; fırsat eşitliğinin yalnızca eğitim ya da ekonomik bir konu değil, aynı zamanda çocukların beyin gelişimini doğrudan etkileyen kritik bir sağlık meselesi olduğunu güçlü biçimde ortaya koyuyor.