Gelecek kaygısının her geçen gün arttığı ekonomik konjonktürde, Türk halkının tasarruf alışkanlıkları da kökten değişiyor. Çocukları için bugünden finansal bir kalkan oluşturmak isteyen veli ve vasiler, yüzde 30'luk devlet katkısının da cazibesiyle 18 yaş altı BES hesaplarına akın ediyor. EGM'nin 15 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla hazırladığı resmi veriler, çocukların dijital kumbarasında biriken paranın devasa boyutunu gözler önüne serdi.

DEVLET KATKISIYLA BİRLİKTE 102 MİLYAR LİRAYI BULDU

Resmi verilere göre, sözleşmenin yürürlük tarihi itibarıyla 18 yaşın altında olan katılımcı sayısı tam 1 milyon 698 bin 755’e ulaştı.

Çocukların Ana Para Fon Tutarı: 82 milyar 728,8 milyon TL

Devlet Katkısı Fon Tutarı: 19 milyar 503 milyon TL

Toplam Fon Büyüklüğü: 102 milyar 231,8 milyon TL (Tarihi Eşik Aşıldı)

Bu çarpıcı rakamlarla birlikte, gönüllü BES’teki yaklaşık her 6 katılımcıdan 1’ini (%16,5) artık çocuklar oluşturuyor. Çocukların birikimleri, gönüllü taraftaki toplam fon büyüklüğünün yüzde 4,4’üne karşılık geliyor.

EN ÇOK BİRİKİMİ "SIFIR YAŞ" BEBEKLER YAPTI!

Raporda en dikkat çekici detay, yaş grupları bazında yapılan incelemede ortaya çıktı. Aileler, çocukları doğar doğmaz gelecek kaygısıyla sisteme dahil etti. Hem katılımcı sayısında hem de fon büyüklüğünde "sıfır yaş" (yeni doğan) grubu ezici bir üstünlük sağladı.

Sıfır Yaş Grubu: 167 bin 557 katılımcı ile 9 milyar 868,8 milyon TL birikim sağladı.

Bir Yaş Grubu: 116 bin 245 katılımcı ile 6 milyar 480,7 milyon TL birikime ulaştı.

İki Yaş Grubu: 105 bin 759 katılımcı ile listeyi takip etti.

Sistemin en zayıf halkası ise reşit olmaya yakın olan "17 yaş" grubu oldu. Bu gruptaki 54 bin 949 katılımcının toplam birikimi 3 milyar 361,2 milyon lirada kaldı.

YILBAŞINDAN BU YANA 17 MİLYAR LİRALIK AKIŞ

Çocukların BES kumbarası, 2025 yılını 84 milyar 983,4 milyon lira fon büyüklüğü ve 1 milyon 640 bin 982 katılımcı ile kapatmıştı. Yılbaşından 15 Mayıs’a kadar geçen yaklaşık 4,5 aylık süreçte sisteme 57 bin 773 yeni çocuk dahil olurken, fon büyüklüğünde 17 milyar 248,4 milyon liralık net bir artış kaydedildi.

GENEL BES HAVUZU 2,5 TRİLYON LİRAYA DAYANDI

Çocukların yanı sıra yetişkinlerin de yer aldığı genel tabloda rakamlar dudak uçuklatıyor. Gönüllü BES tarafında tüm yaş gruplarında toplam katılımcı sayısı 10 milyon 270 bin 446 olurken, toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 318 milyar 665 milyon liraya ulaştı. Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) de dahil edilmesiyle birlikte, Türkiye’nin toplam BES havuzu 2,5 trilyon liraya yaklaşırken, toplam katılımcı sayısı 18 milyon barajını aşmış durumda.





