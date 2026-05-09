Eskiden biz çocuklarımıza "yabancılarla konuşma, kapıyı tanımadığın kimseye açma" diye öğüt verirdik. Bugün ise kapı dijitalden açıldı; çocuklarımız artık sadece insanlarla değil, yapay zekâlarla konuşuyor.

Üstelik bu durum sadece bir "soru-cevap" ilişkisi değil. Bazı gençler dertleşiyor, bazıları oyun tasarlıyor, bazıları ise ödevlerini tamamen bu dijital ellere teslim ediyor. Milyonlarca genç gününün önemli bir kısmını bu sistemlerle geçirirken, biz de o meşhur sorunun eşiğine geliyoruz: Yapay zekâ çocuklarımızı geliştiriyor mu, yoksa onları dijital bir yalnızlığa mı itiyor?

Sessizce Gelen Dijital Dönüşüm

Birçok ebeveyn hâlâ yapay zekâyı basit birer ansiklopedi gibi görüyor. Oysa mutfaktaki durum çok farklı. Bugün öğrenciler özel ders yerine yapay zekâya danışıyor, arkadaşıyla paylaşacağı bir fikri önce algoritmalara onaylatıyor. Artık karşımızda sadece bilgi veren soğuk bir ekran yok; ses tonuyla, esprileriyle ve hatta kişiye özel motivasyon cümleleriyle karşısındakini "tanıyan" bir karakter var.

Yani yeni nesil, bir öğretmenden ziyade, dijital bir karakterle omuz omuza büyüyor.

"Düşünme Kası" Zayıflıyor mu?

İşin teknik mutfağından gelen biri olarak beni en çok endişelendiren şey teknolojinin kendisi değil, "düşünme kasının" tembelleşmesi. Yapay zekâ saniyeler içinde kompozisyon yazıyor, matematik problemini tıkır tıkır çözüyor. Bu kısa vadede müthiş bir konfor gibi görünse de uzun vadede "üretmeyen, sadece tüketen" bir nesil riski doğuruyor.

Unutmayalım ki insan beyni mücadeleyle, hata yaparak ve o hatayı düzeltmek için ter dökerek gelişir. Eğer her cevaba birkaç saniyede, hiç yorulmadan ulaşırsak; sabretmeyi ve derinleşmeyi nasıl öğreneceğiz? Geleceğin asıl problemi bilgiye ulaşamamak değil, ulaşılan o devasa bilgi yığını içinde "düşünme tembelliğine" yenik düşmek olabilir.

Ebeveyn ve Eğitimci İçin Yeni Yol Haritası

Yapay zekâyı yasaklamak, denizi süpürgeyle temizlemeye çalışmak gibidir; imkânsızdır. Asıl mesele, bu gücü nasıl yöneteceğimizi öğretmek. Çocuklarımıza şu bilinci aşılamalıyız:

Yapay zekâ bir yardımcıdır, karar verici değildir.

Hazır cevap almak değil, o cevabı alacak doğru soruyu (prompt) sormak yetenektir.

Algoritmalar da "halüsinasyon" görebilir; her duyduğuna inanma, eleştirel bak.

Eskiden "güzel yazı" derslerimiz vardı; şimdinin dünyasında ise "doğru komut yazma" sanatı, yani Prompt Mühendisliği ön planda. Geleceğin başarılı bireyi, makineye en verimli şekilde hükmedebilen kişi olacak.

Pusulamız Yine İnsan Kalmak

Ne kadar gelişirse gelişsin, algoritmaların sahip olamayacağı o "insani" kale hâlâ sapasağlam: Vicdan, empati ve gerçek hayat tecrübesi.

Bir annenin evladının sesindeki o ince titreşimden bir sorun olduğunu hissetmesi veya bir hocanın öğrencisinin gözündeki o "anladım" parıltısını yakalaması... Bunlar kod satırlarına dökülemeyecek kadar kıymetli.

Akademide ve sektörde her zaman söylediğim gibi; makine bize hız katar, ancak yönü biz tayin ederiz.

"Çocuklarımıza algoritmaların hızını değil, o hızın içinde insan kalabilmenin derinliğini ve doğru soruyu sormanın bilgeliğini öğretmeliyiz."

Teknoloji ne kadar büyürse büyüsün, insan olmanın değeri azalmayacak. Önemli olan, çocuklarımızı teknolojiye rağmen değil, teknolojiyle birlikte ama "insan" kalarak geleceğe hazırlamak.