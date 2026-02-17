Çocuklar ve gençler yetişkinlere kıyasla daha hızlı bir metabolizmaya sahiptir. Bu yüzden okula giderken bir çikolata, eve dönerken bir paket cips almak ilk bakışta sorun gibi görünmeyebilir.
Çocukları abur cuburdan kurtarmanın dokuz yöntemi: Ebeveynler dikkat…
Çocuklar sağlıklı beslenmeye nasıl yönlendirilmeli ve abur cuburdan nasıl korunmalı? İşte çocukları abur cuburdan uzak tutmaya yardımcı olacak dokuz etkili öneri…
Ancak İngiliz Beslenme Vakfı’ndan beslenme uzmanı Dr. Simon Steenson’a göre durum hiç de öyle değil. Araştırmalar, dört yaş üstü fazla kilolu ve obez erkek çocukların günde 140-500, kız çocukların ise 160-290 kalori fazla tükettiğini ortaya koyuyor.
Flavour School’un kurucularından ve Leeds Üniversitesi’nden Dr. Nicholas Wilkinson, erken yaşta sağlıksız beslenmenin ileride vücudu olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.
BBC haberine göre Wilkinson şöyle diyor: “Küçükken iyi beslenmezseniz, besleyiciliği daha düşük gıdalarla yaşamaya uygun bir metabolizma geliştirebilirsiniz. Büyüdüğünüz zorlu koşullarla başa çıkmanıza yardın edebilir ama uzun vadede vücudunuz için iyi değil.”
Pediatrik diyetisyen Hannah Whittaker ise sorunun erken dönemde ele alınmasının şart olduğunu vurguluyor: “Çocuk beş yaşına geldiğinde aşırı kiloluysa geri dönmesi zordur çünkü çocuğun vücudu bu yağ hücrelerini depolar ve bunlar büyümeye devam eder.”Peki çocuklar sağlıklı beslenmeye nasıl teşvik edilebilir
KÜÇÜK YAŞTA YİYECEKLERLE TANISMA FIRSATI VERİN
Flavour School, ilkokul çağındaki çocuklara meyve ve sebzeleri denemeyi eğlenceli bir deneyim haline getirerek teşvik ediyor.
Dr. Wilkinson şöyle açıklıyor: “Çocuklara ‘Bunu çiğnediğinde ne ses çıkarıyor?’ diye sorabilirsiniz. Bu, yiyecekler konusunda inatçı ve ‘Bunu denemeyeceğim’ diye cevap verme eğilimindeki çocuklara yardım eder.
”YENİ TATLARIN YEMEK MASASI DIŞINDA TANITILMASI
Çocuğun sofrada burun kıvırmasını önlemek için saatlerce mutfakta yeni tarifler denemek yerine, ara sıra yeni bir sebze ya da meyvenin küçük bir parçasını tattırın.
Dr. Wilkinson “Çocuğun yemek sofrasında bir şeyi beğenmemesinin sonucu ‘iğrenç’ diyerek tükürmesi. Ama yemek daha masaya gelmeden önce, ufak bir parçasını tattırabilirsiniz” diyor.
Whittaker, ebeveyn ve çocukların uygun porsiyon miktarını öğrenmesini tavsiye ediyor:
“Doğru yaşa uygun porsiyon büyüklüğünü belirleyin. Aksi takdirde, televizyonun önünde oturup farkında olmadan iki veya üç porsiyon cips yiyebilirsiniz.
Daha bilinçli beslenme alışkanlıkları edinmemiz gerekiyor. Böylece ne yediğinizin ve ne kadar yediğinizin bilincinde olursunuz.”
PAKET SERVİS YEMEKLERİ EVDE HAZIRLAYIN
Siz ya da çocuğunuz paket servis yemeklerini seviyorsa evde yapmaya çalışın. Kendinize sorun: Bunları nasıl daha sağlıklı hale getirebilirim? Yağ, doymuş yağ, tuz ve şekeri nasıl azaltırım?
ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE YEMEK PİŞİRİN
Çocukları sizinle mutfağa dahil edin.Dr. Wilkinson “İçine ne koyduğunuzu görürlerse daha çok güvenirler. Kendi elleriyle yaparlarsa daha fazla ilgi gösterirler ve denemek isterler” diyor.
OKUL YÖNETİMİYLE İLETİŞİME GEÇİN
Okuldan döndüğünüzde çocuğunuzun sağlıklı öğle yemeğinin dokunulmamış, buna karşılık çips paketi, çikolata ve şeker ambalajlarının boş olduğunu fark ederseniz abur cuburların kaynağını sorgulayın. Whittaker okulla görüşmeyi öneriyor: “Öğretmene ya da okul yönetimine gidin. Bu yiyeceklerin nereden geldiğini sorun. Kaynağı sınıftaki başka bir çocuk olabilir mi?”
EVDEN TOK ÇIKARIN
Çocuğunuz dışarı çıkmadan önce mutlaka bir şeyler yedirin. Basit bir tost ya da yolda yenecek meyve, cazip abur cuburlara yönelmesini engelleyebilir.
HERKESİ SÜRECE KATIN
Beslenme ve yemek pişirme konusunda ebeveynler rol model olmalı. Çocuğun çevresindeki diğer aile bireyleri de bu konuda destek vermeli.
KENDİNİZE ZAMAN TANIMAYI UNUTMAYIN
Tüm çabalarınıza rağmen süreç yorucu olabilir. Önemli olan nefes almak, vazgeçmemek ve yalnız olmadığınızı bilmektir.
Dr. Wilkinson şöyle diyor: “Kendinizi suçlamayın, çünkü bu inanılmaz derecede zor. Bununla başa çıkmakta herkes zorlanıyor, toplumun tamamı zorlanıyor.”