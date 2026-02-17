Çocukları abur cuburdan kurtarmanın dokuz yöntemi: Ebeveynler dikkat…

”YENİ TATLARIN YEMEK MASASI DIŞINDA TANITILMASI

Çocuğun sofrada burun kıvırmasını önlemek için saatlerce mutfakta yeni tarifler denemek yerine, ara sıra yeni bir sebze ya da meyvenin küçük bir parçasını tattırın.

Dr. Wilkinson “Çocuğun yemek sofrasında bir şeyi beğenmemesinin sonucu ‘iğrenç’ diyerek tükürmesi. Ama yemek daha masaya gelmeden önce, ufak bir parçasını tattırabilirsiniz” diyor.