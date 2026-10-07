Kaynak: DHA

Türkiye'de ilk kez Antalya'da düzenlenen 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında, astronotların üyesi olduğu Association of Space Explorers (ASE) ile Sandland iş birliğinde Antalya Kum Heykel Müzesi'nde buluşma gerçekleştirildi. 'Uzay Macerası ve Zaman Yolculuğu' temalı kum heykeller arasında düzenlenen etkinlikte; Alper Gezeravcı, Gökhan Erdem, Alman astronot Reinhold Ewald, Gezeravcı'nın Axiom-3 görevindeki komutanı Michael López-Alegría ve Macar astronot Tibor Kapu gibi isimler, çocuklarla bir araya geldi. Yaklaşık 150 çocuğun katıldığı buluşmada astronotlar, gruplara ayrılarak uzay yolculuklarını anlattı, soruları yanıtladı.

'NASIL UYUDUNUZ?'

Astronotlara yoğun ilgi gösteren çocuklar, "Uzayda heyecanlandınız mı?", "Bir gezegene gitme şansınız olsa hangisine gitmek isterdiniz?", "Uzayda yemeği nasıl yiyorsunuz?", "Hangi deneyleri yaptınız?", "Uzayda zaman nasıl geçiyor?", "Uzay aracını nasıl kullanıyorsunuz?", "Uzayda nasıl uyudunuz?", "Uzaydaki en zor deney neydi?", "Bozulan aletleri nasıl düzeltiyorsunuz?" ve "Uzaya gitmeden hangi testlerden geçiyorsunuz?" gibi sorular yöneltti. Astronotlar, uzayda günlük yaşamdan görev öncesi hazırlıklara kadar merak edilen konuları çocuklara anlattı.

'ONLARA ÇOCUK DEYİP GEÇMEYİN'

Etkinlik sonrasında değerlendirmede bulunan Gezeravcı, 4 ile 11 yaş arasındaki çocuklarla buluştuklarını, hayat hikayelerini anlattıktan sonra sorularını yanıtladıklarını söyledi. Çocukların sorularının dikkat çekici olduğunu belirten Gezeravcı, "Çocuk deyip geçmeyin. Bazen 9 yaşında bir çocuğumuzun sorduğu soru, 39 yaşında beklediğimiz insandan gelecek sorulardan çok daha ileri seviyede. Onların o tertemiz zihinlerinde şekillendirdiği resimlerin aslında bugünün karmaşık problemlerine daha bu kadar genç yaşta değindiğini bizzat müşahede etmek bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Kongreye 111 ülkeden 7 binin üzerinde katılımcının geldiğini belirten Gezeravcı, devletlerin uzay alanındaki karar vericilerinin, uzay organizasyonlarının, özel sektör temsilcilerinin, akademisyenlerin, öğrencilerin ve girişimcilerin Antalya'da buluştuğunu söyledi. Uzay çalışmalarındaki ilerlemelerin ve yeni anlaşmaların kongrede paylaşıldığını anlatan Gezeravcı, insanlı ilk uzay misyonunun Milli Uzay Programı'nın 10 hedefinden biri olduğunu, diğer hedeflere yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Gezeravcı, Türkiye'nin Ay'a erişme hedefi doğrultusundaki çalışmaların ayrıntılarını da kongre katılımcılarıyla paylaştıklarını söyledi.

Etkinliğin sonunda çocuklara teleskop, mikroskop ve dürbün ile astronotların imzalarını taşıyan tişörtler hediye edildi. Kum heykeller arasında astronotlarla tanışan çocuklar, uzay yolculuklarına ilişkin merak ettikleri soruları doğrudan yöneltme fırsatı buldu.