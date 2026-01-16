Çocuklarda bir türlü iyileşmeyen öksürük nöbetleri ve tekrarlayan kulak enfeksiyonlarının temelinde geniz eti büyümesi olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, tedavi edilmeyen bu durumun işitme kaybı ve yüz gelişim bozukluklarına yol açabileceği konusunda kritik uyarılarda bulundu.

Çocukluk çağında sıkça karşılaşılan ancak çoğu zaman "basit bir soğuk algınlığı" denilerek geçiştirilen semptomların arkasında, burun boşluğunun gerisinde yer alan lenf dokusunun, yani geniz etinin (adenoid vejetasyon) aşırı büyümesinin yattığı belirlendi.

Tıp literatüründe "adenoid hipertrofisi" olarak tanımlanan bu durumun, sadece nefes almayı zorlaştırmakla kalmadığı, aynı zamanda vücutta kronik bir enfeksiyon odağı haline gelerek kulak ve akciğer sağlığını tehdit ettiği kaydedildi.

ORTA KULAK İLTİHABININ BAŞ ŞÜPHELİSİ

Geniz etinin büyümesi, orta kulak ile geniz arasındaki hava geçişini sağlayan Östaki borusunun tıkanmasına yol açmakta.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi'nden Pediatrik Otolaringoloji Uzmanı Dr. David Tunkel, bu mekanizmanın orta kulakta negatif basınç oluşturduğunu ve sıvı birikimine zemin hazırladığını ifade etti.

Dr. Tunkel, kronikleşen bu sıvı birikiminin müdahale edilmediği takdirde çocuklarda kalıcı işitme azlığına ve dil gelişiminde gerilemeye sebep olduğunu vurguladı.

GECE ÖKSÜRÜKLERİ VE UYKU APNESİ

Geçmeyen öksürükler konusunda yapılan araştırmalar, geniz etinin doğrudan akciğerleri etkileyebildiğini gösterdi.

Mayo Clinic'ten çocuk sağlığı uzmanı Dr. Shelagh Cofer, geniz etinin üzerinde biriken bakteriyel biyofilmlerin, gece boyunca boğazdan aşağı süzülerek alt solunum yollarını tahriş ettiğini belirtti. Bu durumun çocuklarda astım benzeri kronik öksürük nöbetlerini tetiklediğini dile getiren Cofer, ağızdan nefes almanın akciğerlere giden havayı süzemediği için bronş hassasiyetini artırdığına dikkat çekti.

YÜZ YAPISINDA KALICI DEFORMASYON RİSKİ

Bilimsel çalışmalar, uzun süre geniz eti büyümesi yaşayan çocuklarda "Adenoid Yüz" denilen tipik bir görünümün geliştiğini ortaya koydu.

Stanford Üniversitesi Uyku Tıbbı Bölümü'nden Dr. Christian Guilleminault, ağızdan nefes alma zorunluluğunun üst çene darlığına, damak yüksekliğine ve diş yapısında bozulmalara neden olduğunu ifade etti. Bu fiziksel değişimlerin yanı sıra, uyku kalitesindeki düşüşün çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile karıştırılan semptomlara yol açtığı klinik deneylerle kanıtlandı.