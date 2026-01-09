Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte küresel çapta pediatri polikliniklerinde görülmemiş bir yoğunluk yaşandı.

Tıp literatüründe RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs), Influenza ve Adenovirüs’ün eş zamanlı ya da ardışık olarak vücuda saldırısını tanımlayan "süper grip" tablosu, özellikle bağışıklık sistemi henüz gelişim aşamasında olan çocukları hedef aldı.

Geçmiş yıllardaki salgınlardan farklı olarak bu kış, vakaların çok daha hızlı bir şekilde alt solunum yolu enfeksiyonuna dönüştüğü gözlemlendi.

Dünya genelinde çocuk acil servislerinde yaşanan yoğunluk, tıp dünyasını "süper grip" olarak adlandırılan hibrit enfeksiyonlar konusunda harekete geçirdi.

Uzmanlar, standart semptomların ötesine geçen bu tablonun çocuklarda akut nefes darlığı ve ciddi akciğer komplikasyonlarına yol açtığına dair uyarılarda bulundu.

BİLİMSEL VERİLER VE KLİNİK TABLO

Yapılan klinik araştırmalar, virüslerin birbirleriyle etkileşime girerek bağışıklık sistemini manipüle ettiğini ortaya koydu.

The Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayımlanan güncel bir çalışma, eş zamanlı viral enfeksiyonların, akciğerlerdeki hava keseciklerinde (alveol) daha agresif bir enflamasyona neden olduğunu kanıtladı. Bu durum, çocuklarda sadece yüksek ateş ve öksürükle kalmayıp, kandaki oksijen seviyesinin hızla düşmesine ve şiddetli nefes darlığına zemin hazırladı.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARILAR

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) eski direktörü ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Tom Frieden, mevcut durumun ciddiyetini şu sözlerle ifade etti:

"Gözlemlediğimiz bu yeni dalga, çocukların hava yollarında standart bir soğuk algınlığından çok daha derin hasarlar bıraktı. Ebeveynlerin, çocuklarında göğüs kafesinin nefes alırken içeri çökmesi veya hırıltılı solunum fark ettikleri anda vakit kaybetmeden hastaneye başvurmaları gerektiğini vurguladı."

İngiltere’nin önde gelen virologlarından, Reading Üniversitesi Moleküler Viroloji Profesörü Dr. Ian Jones ise patojenlerin değişen doğasına dikkat çekti.

Jones, "Birden fazla virüsün aynı anda konak hücreyi istila etmesi, vücudun savunma mekanizmalarını şaşkınlığa uğrattı. Bu durumun, semptomların süresini uzattığını ve iyileşme evresindeki çocuklarda ikincil bakteriyel enfeksiyon riskini artırdığını" belirtti.

TEDBİRLER VE EBEVEYNLERİN ROLÜ

Hastanelerdeki yatak doluluk oranlarının kritik seviyelere ulaşması üzerine, sağlık otoriteleri koruyucu önlemlerin önemini bir kez daha hatırlattı.

Kapalı alanların sık havalandırılması, el hijyeni ve beslenme desteğinin yanı sıra, semptom gösteren çocukların izolasyonunun hayati önem taşıdığı kaydedildi.

Uzmanlar, "süper grip" belirtilerinin basit bir nezle ile karıştırılmaması gerektiğini, özellikle nefes darlığı gelişen vakalarda her dakikanın kritik olduğunu dile getirdi.