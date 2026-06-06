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Özellikle sıvı kaybının küçük yaş gruplarında hızlı ilerleyerek ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğine dikkat çeken Kılıç, hijyen kurallarına özen gösterilmesi, yeterli sıvı alımının sağlanması ve belirtilerin devam etmesi durumunda gecikmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini ifade etti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Kılıç, son dönemde çocuklarda kusma ve ishal nedeniyle hastanelere yapılan başvurularda artış olduğunu söyledi. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte viral enfeksiyonlar ve gıda kaynaklı hastalıkların daha sık görülebildiğini de vurguladı.

Söz konusu rahatsızlıkların çocuklarda kısa sürede ciddi sıvı kaybına neden olabileceğini belirten Kılıç, ebeveynlerin çocuklarını yakından gözlemlemesi gerektiğini dile getirdi. Yüksek ateş, ağızda kuruluk, belirgin halsizlik, gözlerde çöküklük ve idrar miktarında azalma gibi bulguların dehidratasyonun işareti olabileceğini söyleyerek, bu durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini hatırlattı.

Kılıç ayrıca, çocukların temiz ve güvenli su tüketmesine dikkat edilmesinin, el hijyeninin ihmal edilmemesinin ve açıkta satılan yiyeceklerden uzak durulmasının hastalıklardan korunmada önemli olduğunu vurguladı. Ailelere bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınmaları gerektiğini hatırlatan Kılıç, erken müdahalenin olası komplikasyonların önlenmesinde kritik rol oynadığını ifade etti.