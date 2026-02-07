Dünya genelinde çocukluk dönemi sağlık taramaları hız kazanırken, kardiyoloji alanındaki otoriteler çocuklarda kalp sağlığına dair farkındalığı artıracak yeni veriler paylaştı.

Modern yaşamın getirdiği beslenme alışkanlıkları ve genetik faktörlerin birleşimi, çocuklarda kalp anomalilerini ve sonradan gelişen rahatsızlıkları daha görünür kıldı.

Bilimsel çalışmalar, çocukların vücut dillerinin yetişkinlerden farklı olduğunu ve kalp sorunlarının bazen "büyüme ağrısı" veya "yorgunluk" gibi geçici durumlarla karıştırıldığını ortaya koydu.

İşte çocuklarda kalp sağlığına dair ihmal edilmemesi gereken 5 temel belirti ve uzmanların bu konudaki bilimsel yaklaşımları:

1. OLAĞANDIŞI ÇABUK YORULMA VE HALSİZLİK

Akranları oyun parkında aktif bir şekilde zaman geçirirken, bir çocuğun kısa sürede dinlenme ihtiyacı hissetmesi kalbin yeterli pompalama yapamadığının işareti olarak değerlendirildi.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Pediatrik Kardiyolog Dr. Jane Newburger, kalbin kanı vücuda verimli dağıtamadığı durumlarda kasların oksijensiz kaldığını ve bunun kronik bir bitkinlik hali oluşturduğunu ifade etti.

2. BESLENME SIRASINDA AŞIRI TERLEME VE MORARMA

Özellikle bebeklik döneminde, beslenme eylemi bir bebek için en büyük fiziksel efor olarak kabul edildi.

Beslenme sırasında alında görülen aşırı boncuklanma tarzı terleme ve dudak çevresindeki morarmalar (siyanoz), konjenital kalp kusurlarının habercisi olarak kayıtlara geçti.

Mayo Clinic uzmanlarından Dr. Shanthi Sivanandam, bu durumun akciğer ve kalp arasındaki basınç dengesizliğinden kaynaklandığını bildirdi.

3. GÖĞÜS AĞRISI VE ÇARPINTI HİSSİ

Çocukların "kalbim kuş gibi çarpıyor" veya "göğsüme bir şey baskı yapıyor" şeklindeki şikayetleri tıp literatüründe aritmi (ritim bozukluğu) riskini gündeme getirdi.

Amerikan Kalp Derneği (AHA) tarafından yayımlanan raporlarda, istirahat halindeyken aniden gelişen çarpıntıların elektrokardiyogram (EKG) ile incelenmesinin zorunlu olduğu belirtildi.

4. SIK TEKRARLAYAN BAYILMA (SENKOP) ATAKLARI

Özellikle egzersiz yaparken veya heyecan anında meydana gelen ani bilinç kayıpları, en ciddi belirtiler arasında gösterildi.

Londra Great Ormond Street Hastanesi uzmanı Dr. Robert Tulloh, fiziksel aktivite sırasında yaşanan bayılmaların doğrudan kalp kapakçıkları veya kalp kası kalınlaşması (hipertrofik kardiyomiyopati) ile ilişkili olabileceğine dikkat çekti.

5. GELİŞİM GERİLİĞİ VE YETERSİZ KİLO ALIMI

Kalp hastalıkları olan çocukların metabolizması, kalbi çalıştırmak için normalden çok daha fazla enerji harcadığı saptandı. Bu durumun, çocuğun boy ve kilo gelişiminde yaşıtlarının gerisinde kalmasına yol açtığı gözlemlendi.

Bilimsel araştırmalar, kalbin fazla mesai yapmasının vücudun büyüme kaynaklarını tükettiğini ortaya koydu.