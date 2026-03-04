Dijitalleşen dünya, çocuk sağlığını beklemedik bir noktadan vurdu: Sindirim sistemi.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Vefik Arıca, çocuklarda giderek artan kabızlık sorunu ile dijital ekran kullanımı arasındaki değerlendirdi.

TÜRKİYE’DE ÇOCUKLARIN YÜZDE 5’İ KRONİK KABIZLIK YAŞIYOR



Türkiye'deki çocuklarda kabızlık oranının yüzde 3 ile yüzde 5 arasında değiştiğini belirten Prof. Dr. Arıca, her 4 çocuktan birinin hayatının bir döneminde bu sorunla mücadele ettiğini vurguladı. Arıca’ya göre, son yıllardaki artışın temelinde beslenme kadar "tuvalette geçirilen süre" yatıyor.



GÜNDE 8 SAAT EKRAN BAĞIMLILIĞI SİNDİRİMİ FELÇ EDİYOR



Dijital bağımlılığın çocukları hareketsiz bıraktığını ifade eden Arıca, "Türkiye’de çocuklar günde ortalama 6 ila 8 saat dijital ekrana bağlı kalabiliyor. Bu durum, çocuk ve ergenlerde kabızlığın en önemli nedenlerinden biri haline geldi," dedi.

3 DAKİKALIK İŞLEM 30 DAKİKAYA ÇIKIYOR



Tuvalette telefon kullanımının doğal süreci bozduğunu belirten Prof. Dr. Arıca, tehlikenin boyutlarını şu sözlerle anlattı:

"Normal bir tuvalet alışkanlığı 3 ila 5 dakika sürmelidir. Ancak telefonla tuvalete girildiğinde bu süre 30 dakikanın üzerine çıkıyor. Çocuk tuvalete odaklanmak yerine ekrana odaklandığı için fonksiyonel kabızlık kaçınılmaz oluyor."



SADECE KABIZLIK DEĞİL, ENFEKSİYON RİSKİ DE VAR



Tuvalette telefon kullanımının sadece sindirimi bozmadığını, aynı zamanda hijyenik bir tehdit oluşturduğunu belirten uzman isim, şu risklere dikkat çekti:

Telefondan ellere geçen bakteri, virüs ve parazitler bağırsak kurdu oluşumuna yol açar.

Kabızlık kaynaklı karın ağrısı; odaklanma sorunu ve ders başarısızlığını tetikler.



AİLELER İÇİN ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYELER

Prof. Dr. Vefik Arıca, kabızlıkla mücadele eden ailelere şu çözüm yollarını önerdi:

Tuvalette telefonu yasaklayın: Süre 5 dakikayı geçiyorsa müdahale edilmeli.

Hareketi artırın: Günde en az 60 dakika aktif fiziksel aktivite yapılmalı.

Beslenme düzeni: Bol sıvı tüketimi ve lifli gıdalara ağırlık verilmeli.

Dijital detoks: Günlük ekran süresi mutlaka sınırlandırılmalı.