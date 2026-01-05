Dünya genelinde milyonlarca çocuğu etkileyen astım hastalığı, son yıllarda çevresel faktörlerin etkisiyle daha agresif bir seyir izlemeye başladı. Özellikle iç mekan hava kalitesi, temizlik malzemeleri ve mikroplastiklerin akciğer epiteli üzerindeki tahribatı, uzmanların odak noktası haline geldi.

Yapılan son araştırmalar, çocukluk çağı astımının sadece genetik değil, büyük oranda kontrol edilebilir çevresel faktörlerle ilişkili olduğunu gözler önüne serdi.

GÖRÜNMEZ TEHDİT: VOC BİLEŞİKLERİ

Evlerde kullanılan oda parfümleri, sert temizleyiciler ve hatta yeni mobilyalardan yayılan Uçucu Organik Bileşikler (VOC), astımlı çocukların hava yollarında kronik enflamasyona yol açtığı tespit edildi.

Londra Imperial College bünyesinde çalışmalarını sürdüren solunum yolu hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Fan Chung, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Hava kirliliğini sadece egzoz dumanından ibaret görmemeliyiz. Ev içindeki temizlik kimyasallarının oluşturduğu partiküller, çocukların henüz gelişim aşamasındaki akciğer dokusuna doğrudan nüfuz ederek bronş daralmasını kronik hale getirdi" ifadelerini kullandı.

İKLİM KRİZİ VE POLEN MEVSİMİNİN UZAMASI

Küresel ısınmanın etkisiyle polen mevsiminin süresinin uzaması, sadece bahar aylarında değil, yılın büyük bir bölümünde astım ataklarının görülmesine neden oldu.

Amerikan Alerji, Astım ve İmmünoloji Akademisi (AAAAI) eski başkanı Dr. David Peden, iklim değişikliğinin etkilerini vurguladı.

Peden, "Yükselen karbondioksit seviyeleri, bitkilerin daha güçlü ve daha fazla polen üretmesine sebebiyet verdi. Bu durum, önceden hafif seyreden alerjik astım vakalarının acil servis başvurularıyla sonuçlanmasına yol açan ağır ataklara dönüştüğünü gösterdi" şeklinde konuştu.

BİLİMSEL VERİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, düşük kaliteli iç mekan havasına maruz kalan çocuklarda astım riskinin %20 oranında arttığı kaydedildi.

Uzmanlar, evlerin düzenli havalandırılmasını, nem oranının %50’nin altında tutulmasını ve kokusuz, doğal içerikli temizlik ürünlerine geçilmesini hayati bir adım olarak nitelendirdi.