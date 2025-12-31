Bilim dünyası, dijitalleşen dünyanın çocuklar üzerindeki biyolojik maliyetini tartışmaya devam ederken, bu yıl yayımlanan kapsamlı raporlar korkutucu bir tabloyu gözler önüne serdi.

Yapılan araştırmalarda, özellikle 12 yaşından önce akıllı telefonla tanışan çocuklarda obezite, kronik uyku bozuklukları ve metabolik düzensizliklerin görülme sıklığının, daha geç yaşta cihaz kullananlara oranla %40 daha fazla olduğu tespit edildi.

Küresel çapta yürütülen yeni bilimsel çalışmalar, erken yaşta akıllı telefon kullanımının çocuk sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerini somut verilerle ortaya koydu.

Uzmanlar, 12 yaş sınırının kritik bir eşik olduğunu vurgulayarak aileleri fiziksel ve zihinsel risklere karşı uyardı.

BİYOLOJİK SAAT VE METABOLİZMA TEHLİKEDE

Araştırmacılar, telefon ekranlarından yayılan mavi ışığın, uyku hormonu olan melatonin salgılanmasını doğrudan baskıladığını belirledi.

Harvard Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalar yürüten Dr. Charles Czeisler, erken yaşta başlayan ekran bağımlılığının çocukların sirkadiyen ritmini bozarak insülin direnci ve kilo alımını tetiklediğini ifade etti.

Czeisler, bu durumun sadece bir alışkanlık değil, vücudun kimyasal dengesini bozan bir müdahale olduğunu kaydetti.

UZMANLAR 12 YAŞ EŞİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Çocuk gelişimi ve dijital medya etkileri üzerine uzmanlaşan San Diego Eyalet Üniversitesi Psikoloji Profesörü Dr. Jean Twenge, ergenlik öncesi dönemde akıllı telefon kullanımının beyin gelişimindeki hassas süreçleri olumsuz etkilediğini vurguladı.

Twenge, 12 yaşın altındaki çocukların dopamin döngüsünü yönetme kapasitesinin henüz oluşmadığını, bu sebeple "ekran bağımlılığı" döngüsüne girmelerinin çok daha kolay olduğunu dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından desteklenen verilerde, hareketsiz yaşam tarzının akıllı telefon kullanımıyla doğrudan korelasyon gösterdiği bildirildi.

Uzmanlar, çocukların fiziksel aktivite yerine ekran başında geçirdikleri her saatin obezite riskini katladığını aktardı.