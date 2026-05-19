Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü vekili Hakan Eryıldırım tarafından gerçekleştirilen sunumda; sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmanın önemi, su ürünlerinin dengeli beslenmedeki yeri ve sürdürülebilir balıkçılığın doğal kaynakların korunması açısından taşıdığı önem öğrencilere anlatıldı.

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği etkinlikte; balık tüketiminin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri, su kaynaklarının korunması, bilinçli tüketim alışkanlıkları ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılmasının önemi hakkında bilgiler verildi. Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla etkileşimli şekilde devam etti.

Etkinlik sonunda öğrencilere balık ekmek ikramında bulunularak sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturuldu.