İzmir'de Tevfik Fikret Okulları'nda 20 Şubat'ta yapılan müfettiş denetiminde ilkokul 4. sınıftan liseye kadar her sınıftan seçilen öğrencilere "Din dersinde ders işleniyor mu?", "Din yerine başka bir ders yapılıyor mu?", "Din denilince ne anlıyorsun?" ve "Derste Cumhurbaşkanı'na hakaret ediliyor mu?" gibi sorular yöneltilmesi velilerin tepkisini çekmişti. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuyla ilgili ilk kez konuştu.

A Haber'in haberine göre Yusuf Tekin, özel okullarda müfredat dışına çıkıldığı ya da Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı yönündeki iddiaların denetlendiğini söyledi. Tekin, Türkiye genelinde yaklaşık 75 bin okulun Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından "rutin ve şikâyet" üzerine denetlendiğini ifade etti.

'MÜFREDAT DIŞINA ÇIKILDIYSA...'

Yusuf Tekin, müfredat dışına çıkıldığına yönelik şikayet geldiği için müfettişlerin inceleme yaptığını söyledi ve bazı derslerin sınav hazırlığı gibi gerekçelerle farklı derslere dönüştürülebildiğini ifade etti. Tekin "Biz bu derslerin programdaki şekliyle verilmesini sürekli denetliyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU OKULLA İLGİLİ ŞİKAYET GELDİ'

İzmir'deki denetimin de bir şikâyet üzerine başlatıldığını belirten Tekin, müfettişlerin denetim sırasında çocukların "psikolojik olarak etkilenmemesi" için rehberlik servisi tarafından dinlendiğini söyledi. Tekin, Böyle bir şikayet geldiğinde doğrudan müfettişlerlerin okula gittiğini ve yaptıkları incelemeler neticesinde rapor tuttuğunu aktardı. Tekin rapora göre okula yaptırım uyguladıklarını ifade ederek "İzmir'deki olayda da biz bunu yaptık" dedi.

"Gayet doğal bir denetim" diyen Yusuf Tekin "Yaptığımız şey gayet doğal, Millî Eğitim Bakanlığının düzenleyici pozisyonundan hareketle yaptığımız bir denetimdir" ifadelerini kullandı.