TBMM’de Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu’nda yapılan sunumlar, çocuk suçluluğunun geldiği kritik noktayı gözler önüne serdi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, suça sürüklenen çocuklar arasında en yaygın suçun uyuşturucu olduğunu, hırsızlık ve kasten öldürmenin ise bunu takip ettiğini belirtti. Yıldırım, “Her üç çocuktan biri uyuşturucu ile temas etmiş durumda” dedi.

Yıldırım’ın paylaştığı verilere göre, Türkiye genelinde ceza infaz kurumlarında 4 bin 421 çocuk bulunuyor. Bu çocukların 422’sinin yabancı uyruklu olduğu da açıklandı.

ÇOCUK SUÇLU SAYISI ARTIYOR

Komisyonda muhalefet cephesinden ise tabloya ilişkin sert eleştiriler geldi. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, 2024 yılında güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısının yüzde 10 artarak 600 binin üzerine çıktığını söyledi. Bankoğlu, 202 bin 785 çocuğun karıştığı olaylarda hırsızlık, yaralama ve uyuşturucu suçlarının öne çıktığını belirterek, “Son 9 yılda suça sürüklenen çocuk sayısında yüzde 51,5 artış yaşandı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Nefes'in edindiği bilgilere göre, İzmir Buca, Erzincan ve Niğde’de çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumları yapılması da gündemde.