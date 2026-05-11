Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında Sanat Sokağı’nda bir araya gelen onlarca çocuk, Anneler Günü dolayısıyla birbirinden anlamlı aktivitelere katıldı.

Bilecik’te, özel gün ve haftalarda tüm canlılığıyla Bileciklilere kapıların açıldığı Sanat Sokağı’nda bu kez çocuklar, anneleri için buluştu.

YAPTIKLARI ÇİÇEKLERİ ANNELERİNE HEDİYE ETTİLER

‘Gelin birlikte annelerimizin yüzünü gülümsetelim’ sloganıyla hazırlanan program kapsamında hafta sonu sanat sokağında bir araya gelen çocuklar, üç seansta gerçekleştirilen etkinliklerde çiçek tasarladılar.

Daha sonra anneleri için duygu ve düşüncelerin olduğu kağıtları çiçeklere iliştiren çocuklar, anneler günü için özel hediyeler oluşturdu.

Anneler de düzenlenen etkinlikten duydukları sevinci belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.