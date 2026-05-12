Bilecik’te, özel gün ve haftalarda tüm canlılığıyla Bileciklilere kapıların açıldığı Sanat Sokağı’nda bu kez çocuklar, anneleri için buluştu. ‘Gelin birlikte annelerimizin yüzünü gülümsetelim’ sloganıyla hazırlanan program kapsamında hafta sonu sanat sokağında bir araya gelen çocuklar, üç seansta gerçekleştirilen etkinliklerde çiçek tasarladılar. Daha sonra anneleri için duygu ve düşüncelerin olduğu kağıtları çiçeklere iliştiren çocuklar, anneler günü için özel hediyeler oluşturdu.

Anneler de düzenlenen etkinlikten duydukları sevinci belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.