Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye konulan müzikli çocuk oyunu; doğa sevgisi, çevre bilinci ve birlikte hareket etme gibi önemli değerleri eğlenceli ve akıcı bir kurguyla çocuklara aktardı. Renkli dekorları ve interaktif sahne yapısıyla dikkat çeken gösteri, hem çocuklardan hem de ailelerden büyük beğeni topladı.

Etkinlikte, ormanların korunmasının önemi ve doğaya karşı sorumluluk bilinci, çeşitli karakterler aracılığıyla keyifli bir anlatımla işlendi. Çocukların hem eğlenmesi hem de çevre konusunda farkındalık kazanması hedeflendi.

Kütahya Belediyesi yetkilileri ise, çocukların kültürel ve sanatsal gelişimini destekleyen etkinliklerin süreceğini belirterek, benzer organizasyonların önümüzdeki dönemlerde de vatandaşlarla buluşturulmaya devam edeceğini ifade etti.