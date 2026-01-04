Aralık ayı başında aralarında Hakan Yandaş, Metehan Baltacı gibi futbolcuların, Murat Sancak gibi başkanların olduğu 29 kişi tutuklanmıştı. TFF Başkanı İbrahim Hacıoğmanoğlu 371 hakemin bahis hesabı olduğunu tam 3 bin 700 futbolcunun inceleme altına alındığını açıklamıştı. Operasyonlar devam ediyor. En son 29 kişiye operasyon yapıldı. Bir de yasa dışı bahis ağı var. Milyarların havada uçuştuğu bahis ağına 13, 14 yaşındaki çocuklar nasıl dahil oluyorlar? İşte ayrıntılar...

Gazeteci Murat Ağırel, katıldığı 'Mesele Ekonomi' isimli YouTube programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında (2025) yaptığı "biz çocuklarımızı yasa dışı bahis bataklığına teslim etmeyeceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız" açıklamasını hatırlatarak sonrasında konuyla iligli çokça operasyon yapıldığını hatırlattı.

'BATAKLIĞIN ÜRETTİKLERİYLE UĞRAŞIYORUZ'

İstanbul Başsavcığının konuyla ilgili ciddi soruşturmalar yaptığını belirten Ağırel'in 'atlanan bir nokta var' diyerek "Bataklığı kurutmak yerine, bataklığın ürettikleriyle uğraşıyoruz" değerlendirmesi dikkat çekti. Finans ayağının çok önemli olduğunu ifade eden Ağırel "Yenisini buluyorlar. Sistem yürüyor" diyerek "alt yapı"ya dikkat çekti.

Ağırel açıklamasına şöyle devam etti:

'13, 14 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR...'

"Alt yapının sahiplerini bitirmemiz gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sevkettiği 1000 küsür kişiden bahsediyorum. 200 kişi incelendi sadece... Dünya raporlarına baktığımız zaman sektörde 500 milyar Euro gibi bir rakamdan bahsediliyor. Bunun 100 milyar Euro'su Türkiye'den gidiyor.

'BAHİS SEKTÖRÜ TÜRKİYE'DE ÇOK BÜYÜK...'

Bahis sektörü Türkiye'de çok çok büyük. 13, 14 yaşındaki çocukların cep telefonundan oynadığını görüyoruz. İddia Bayii'ne gittiğin zaman bile 18 yaşında oynatmıyor. Ama burada oynayabiliyorsun. Çünkü tedbir yok. Başkalarının adıyla girip oynuyor çocuklar. Bireysen alınan vergi kolaydır. İş para kazanan kısma geldiğin de ise o insanların güçleri farklıdır. Kolay yoldan para kazanan herkes elini kolunu sallayarak para kazanabiliyor. Bir anda ortaya toplumun çok önemli figürü olarak çıkan insanlar var. Çocuklar bakıp 'ben okuyorum. Okusam doktor olsam, mühendis olsan alacağım maaş bu.

'15 SANİYELİK ÇEKTİĞİ VİDEO İLE...'

Bu kadın 15 saniyelik çektiği video ile ayda alacağım maaşın 5 katını alıyor. Sen bunu çocukların kafasında düğündüğünde emekten, bilimden, ilimden bahsedebilir misin? O yaştaki bir çocuğun hayali influencer olmak. Yada o işi yapanlarla birlikte olmak."

Ağırel sistemin nasıl işlerdiğini ise şu sözlerle özetledi:

"En başta baron var. Baronun altında onun adını saklayacak yetkili var. Müdür deniyor ona. Genel müdür. Altında "Fırat" diye bir sistem var. Riski ölçüyor, pazarlamacı var, finansa bakan var. Çeşitli kollara ayrılmış birimler var. En altında ise hesap kiralayanlar, bunu koordine edenler ve para çekenler var..."