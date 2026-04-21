21 Nisan 2026 Salı
Anasayfa Gündem Çocuklar nasıl korunacak? Okul saldırıları sonrası Aile Bakanlığı'ndan 6 aylık eylem planı

Çocuklar nasıl korunacak? Okul saldırıları sonrası Aile Bakanlığı'ndan 6 aylık eylem planı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 9 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan okul saldırılarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 aylık acil eylem planı hazırladı.

Yunus Arıkan
Çocuklar nasıl korunacak? Okul saldırıları sonrası Aile Bakanlığı'ndan 6 aylık eylem planı - Resim: 1

Göktaş, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından bakanlık olarak 6 aylık bir eylem planı hazırladıklarını söyledi.

Çocuklar nasıl korunacak? Okul saldırıları sonrası Aile Bakanlığı'ndan 6 aylık eylem planı - Resim: 2

Aile Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, her okul için özel ekipler kurulduğunu ve hassas bir tarama yürütüldüğünü açıkladı.

Çocuklar nasıl korunacak? Okul saldırıları sonrası Aile Bakanlığı'ndan 6 aylık eylem planı - Resim: 3

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevaplayan Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı 6 aylık acil eylem planını açıkladı

Çocuklar nasıl korunacak? Okul saldırıları sonrası Aile Bakanlığı'ndan 6 aylık eylem planı - Resim: 4

"12 HANEDEN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN PSİKOSOSYAL DESTEK TALEBİ ALDIK"

Olayın meydana gelmesinden sonra sahada olduklarını ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak özel bir ekip kurduklarını hatırlatan Göktaş, "102 personelimizle sahadaydık. Okul çevresindeki 216 haneyi ziyaret ederek 146 aileyle doğrudan temas kurduk. Bu görüşmeler neticesinde 12 haneden çocuklarımız için psikososyal destek talebi aldık.

Çocuklar nasıl korunacak? Okul saldırıları sonrası Aile Bakanlığı'ndan 6 aylık eylem planı - Resim: 5

Tedavisi süren yaralı çocuklarımızın durumunu da yakından takip ediyoruz. Taburcu olanları evlerinde ziyaret ederek ailelerine rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz." dedi.

Çocuklar nasıl korunacak? Okul saldırıları sonrası Aile Bakanlığı'ndan 6 aylık eylem planı - Resim: 6

KAHRAMANMARAŞ VE ŞANLIURFA'DAKİ OKUL SALDIRILARI

14 Nisan'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, eski bir öğrencinin okula pompalı tüfekle gelerek rastgele ateş açması sonucu aralarında polis, öğretmen ve öğrencilerin olduğu 16 kişi yaralanmıştı. Saldırgan ise tüfekle intihar ederek ölmüştü.

Çocuklar nasıl korunacak? Okul saldırıları sonrası Aile Bakanlığı'ndan 6 aylık eylem planı - Resim: 7

15 Nisan'da ise Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, okula babasının silahlarıyla gelerek katliam yapmıştı. Olayda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırgan öğrenci ise öldü.

